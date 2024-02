Chiusure A22 per incidenti o nebbia: Provincia e Comuni chiedono piano coordinato della viabilità alternativa

MANTOVA – Un piano coordinato della viabilità da mettere in atto in caso di chiusura dell’autostrada del Brennero per nebbia o incidenti.

Visti i disagi alla circolazione e i rallentamenti alla viabilità ordinaria registrati negli ultimi giorni a causa dello stop alla circolazione nel tratto mantovano dell’A22 per nebbia, il Presidente della Provincia Carlo Bottani, in accordo con diversi Sindaci, ha sottoposto all’attenzione della Prefettura la proposta di predisposizione un piano coordinato della viabilità che scatterebbe un tutti i casi di chiusura dell’A22. “Un piano che ovviamente richiede la collaborazione di Polizia stradale, Carabinieri, Polizie locali e Polizia provinciale – spiega il numero uno dell’ente di Palazzo di Bagno -. Ringrazio sin da ora il Prefetto Gerlando Iorio e la Comandante della Polizia Stradale Laura Patrizi per la sensibilità e attenzione che hanno già manifestato verso questa idea che mi auguro possa concretizzarsi quanto prima”. Il problema oggi è stato portato all’attenzione della Prefettura che convocherà un tavolo di coordinamento con Polstrada, i Sindaci e i Comandanti delle Polizie locali dei Comuni dove insistono i caselli autostradali e più in generale dei Comuni interessati dalle eventuale viabilità alternativa e per problemi ai ponti di Borgoforte, San Benedetto Po e Ostiglia – Revere.