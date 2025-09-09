Calcio dilettanti – Una Coppa con luci e ombre. Nessuna big riesce a brillare

MANTOVA Il campionato deve ancora partire, ma le coppe stanno già offrendo un primo quadro sullo stato di salute delle squadre mantovane. Certo, il valore di questo “termometro” va preso con le pinze: turnover, esperimenti e prove tattiche abbondano, e i risultati non sempre riflettono il reale potenziale. Tuttavia qualche indicazione, pur con tutte le cautele, è già possibile trarla. In Eccellenza, la Poggese riposava, mentre non arrivano buone notizie da Castellana e Castiglione. I biancazzurri hanno dovuto inchinarsi alla corazzata Carpenedolo, che ha imposto la propria superiorità vincendo 0-2, mentre il Castiglione ha lottato ma alla fine si è arreso al BSV Garda, capace di sfruttare ogni episodio a proprio favore. In Promozione è terminata senza reti la sfida tra Asola e Governolese. Gara equilibrata, con i biancorossi di Cobelli più intraprendenti e già apparsi in buona condizione atletica, mentre i Pirati si sono affidati al solito grande cuore e ai colpi dei loro uomini migliori, resistendo fino al fischio finale. In Prima Categoria il derby tra Viadana e Casalese ha premiato i viadanesi, che hanno firmato un successo dal sapore particolare, vista l’antica rivalità. Bene anche Porto e Marmirolo, entrambe vittoriose rispettivamente su Rapid Olimpia e Remedello, mentre la Dinamo Gonzaga ha festeggiato con il successo nel derby contro il Suzzara. La Serenissima, con qualche titolare lasciato a riposo, non è andata oltre il pari contro La Piccola Atene. Molto più movimentato il quadro in Seconda Categoria. La Rapid Viadana, impegnata nel torneo Crer, ha perso in casa col Levante ed è già eliminata. Avanza invece il Sermide, che ha rimontato con carattere l’Alberonese. L’Acquanegra e il Borgo Virgilio hanno centrato due vittorie nei rispettivi derby contro Castellucchio e Boca Juniors, mentre l’Atletico Castiglione ha ceduto in casa alla Valtenesi. Tanta amarezza per la Medolese, raggiunta due volte dalla Feralpi Lonato e costretta al pareggio nonostante avesse la gara in mano. Nell’anticipo, la Villimpentese aveva regolato 2-0 il San Lazzaro, confermandosi in crescita.Infine la Terza Categoria, che ha già regalato qualche emozione. Casalmoro e Casalromano si sono divisi la posta in un derby equilibrato, mentre San Giorgio e La Cantera hanno messo in mostra cinismo e qualità, battendo rispettivamente Correggioli e Ostiglia.Il calendario però non concede tregua. Non c’è tempo per esultare troppo né per rammaricarsi: già domani si torna in campo, con la voglia di trovare conferme per chi ha iniziato col piede giusto e di riscattarsi per chi invece è partito in salita.