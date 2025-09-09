Calcio Seconda Categoria Cr – Galafassi: “Rapid United, ora tocca a te”

RIVAROLO MANTOVANO Domenica prossima, sul campo della Primavera Stagnolmese, la Rapid United di Manuele Galafassi inaugurerà il cammino nel girone cremonese (l’H) di Seconda Categoria. La squadra arriva al debutto stagionale dopo due impegni di Coppa Mantova che hanno già messo in mostra alcune caratteristiche importanti del gruppo: la sconfitta rocambolesca per 5-4 contro il New Castellucchio e il successo per 4-2 sulla Don Bosco. «Contro il NewCastel è stata una gara vera, intensa, con avversari che tenevano molto a vincere – spiega Galafassi -. È stata una partita da batticuore, ma che ci ha permesso di capire su cosa dobbiamo ancora lavorare. Sabato ci siamo riscattati contro la Don Bosco e ora ci concentriamo esclusivamente sul campionato, consapevoli che ogni partita avrà il suo peso». L’esordio non sarà dei più semplici: la Primavera Stagnolmese lo scorso anno ha disputato un buon torneo, distinguendosi soprattutto nella prima parte del girone di ritorno e calando leggermente solo nelle fasi finali. Anche quest’anno la società ha operato con attenzione sul mercato, inserendo innesti mirati in grado di alzare il livello complessivo della rosa e di rendere la squadra un avversario ostico per chiunque. «Per noi sarà un avvio tosto – prosegue Galafassi – ma anche i nostri dirigenti si sono mossi bene, portando giocatori di qualità ed esperienza. La scorsa stagione abbiamo fatto molto bene, ora l’obiettivo è ripeterci. Non sarà facile, ma abbiamo il dovere di provarci e di mostrare la nostra crescita partita dopo partita. La squadra è motivata, l’entusiasmo è alto e tutti siamo pronti a dare il massimo fin dal primo minuto».