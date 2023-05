Una Minciomarcia per ottomila e per gli alluvionati

MANTOVA Non esiste mantovano che dal 1972 non abbia partecipato almeno una volta nella vita alla Minciomarcia.

Sono stati in 8.000 i partecipanti presenti alla 48º edizione, al via ieri sera, ore 20, nella classica cornice di piazza Sordello in una edizione che ha avuto un aspetto solidale con la raccolta fondi destinata all’Emilia Romagna. E la stracittadina non competitiva attira da sempre una fauna particolare, alfa e omega degli sportivi. Passeggiando vicino al nastro di partenza si poteva incontrare l’appassionato maratoneta o il palestrato fondamentalista, iscritti al percorso da 10 chilometri, o il signore habitué dei caffè cittadini che per l’occasione rispolvera la divisa anni ottanta (cappello a visiera e abiti rigorosamente fluorescenti), pronto a cimentarsi nel percorso più breve, di soli 5 chilometri.

Sportivi ma non solo: erano tante le famiglie con i bambini (alla mano o nei passeggini), i genitori trascinati dall’entusiasmo dei figli (e viceversa), le donne single (con il cane), i gruppi di amiche ciarliere in tenuta casual.

La città si anima grazie ad uno sforzo organizzativo d’eccellenza.

La Uisp Mantova, assieme a Quisport, sono riusciti a preparare una serata che si riconferma prima di tutto una grande festa popolare, all’insegna della mantovanità a incominciare dagli sponsor: Radio Bruno, media partner con musica e intrattenimento dal vivo, La Riseria Zacchè, fornitore della materia prima per il piatto di ristoro finale (da quest’anno si strizza l’occhio al mondo vegano e vegetariano, con la possibilità di alimentarsi a cous cous), il Gruppo Mantova Salus, Gruppo Tea, Bper Banca, Auto Azzurra, Conad, Dhiaforà, Latterie Virgilio, Marazzi Noleggi.

Simpatica la ricchezza di idee nella cornice organizzativa: oltre la classica musica dal vivo, un percorso O.C.R. (breve percorso ad ostacoli educativo completo, costruito sul lungolago, simile a quelli di addestramento militare ) e selfie point per gli irriducibili dei social network. L’edizione 2023, in aggiunta a tanti gruppi e volontari impegnati per la buona riuscita dell’evento, ha una marcia in più, grazie alla partecipazione di oltre 2500 studenti provenienti dagli istituti comprensivi di città, assieme ad altre scuole, in particolare gli istituti comprensivi di San Giorgio, Borgovirgilio e Curtatone. Erano presenti: L’istituto comprensivo n.1 (scuole elementari Pomponazzo e Tazzoli di Cittadella); il comprensivo n.2 (medie Sacchi, Elementari Ardigò, Nievo e Don Mazzolari); il comprensivo n.3 (medie Bertazzolo, elementari Martiri di Belfiore e Don Minzoni); il comprensivo di San Giorgio; l’IC di Borgovirgilio; l’IC di Curtatone; il Liceo scientifico sportivo “Belfiore” di Mantova e l’istituto tecnico “Mantegna” di Mantova.

Folta la partecipazione anche degli amici a quattro zampe, organizzata grazie al Gruppo Pet di Confcommercio: hanno superato il centinaio di iscrizioni.

«L’organizzazione rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono alla buona riuscita dell’iniziativa. Oltre agli sponsor, un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Ats Valpadana e Avis provinciale».

Antonia B. Baroni