Poste Italiane: da lunedì 9 gennaio al via i lavori per il progetto Polis all’ufficio postale di Revere

REVERE – Da lunedì 9 gennaio iniziano i lavori presso l’Ufficio Postale di Revere (Borgo Mantovano). La sede di Via Roma Revere è infatti una delle prime in Italia che dall’inizio di febbraio offrirà i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, iniziativa nata per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale sarà dotato di uno sportello unico dove i cittadini potranno richiedere numerosi servizi della Pubblica Amministrazione: carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili, certificati giudiziari, Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica, rilascio patente nautica e denuncia e richiesta duplicati patente. Lo sportello unico dell’ufficio postale permetterà ai cittadini di ottenere con un solo appuntamento tutto ciò di cui hanno bisogno senza doversi recare presso le sedi territoriali del Tribunale, INPS, Carabinieri, con un beneficio di semplificazione e sostenibilità. Polis coinvolge un totale di quasi 7mila sedi dei comuni con meno di 15mila abitanti per un investimento totale di 1,12 miliardi di euro, finanziato in parte con 800 milioni di euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in parte direttamente da Poste Italiane. “Il nostro obiettivo è guidare la transizione digitale del Paese fornendo assistenza ai clienti, con personale dedicato – ha dichiarato l’Ad Matteo Del Fante – Sono circa 11 milioni le persone che hanno bisogno di essere supportate, di questi, 6 milioni hanno più di 65 anni”. La scelta di investire sui Piccoli Comuni è una delle principali leve nella strategia di crescita di Poste Italiane. “Per noi gli uffici hanno un ruolo cruciale. È una rete potentissima, un brand consolidato che ci consente di arrivare in modo capillare sul tutto il territorio. Gli uffici postali sono per i comuni più piccoli spesso l’unico presidio istituzionale” – conclude Del Fante. Gli interventi di manutenzione non riguarderanno solo gli uffici postali, ma anche gli spazi esterni. “In molti comuni davanti agli uffici postali abbiamo ampie aree: intendiamo dedicarle a spazi sociali. All’esterno degli uffici istalleremo armadi digitali con i quali erogare servizi con un’operatività 24 ore su 24” – ha detto Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane. Non solo servizi dunque, accanto agli uffici postali saranno installate colonnine di ricarica, per un piano complessivo di 5mila postazioni e una serie di spazi verranno dedicati al co-working.

“I lavori che interesseranno l’Ufficio Postale di Revere, valorizzano i rapporti tra Poste Italiane e le Istituzioni – ha dichiarato Alberto Borsari, Sindaco di Borgo Mantovano – per questo il nostro Comune ha dato ampia disponibilità a partecipare al progetto Polis per il quale ringraziamo Poste Italiane. L’Ufficio Postale di Revere offrirà benefici e ampia fruibilità dei servizi ai cittadini e al territorio” . Durante la chiusura, a partire da lunedì 9 gennaio sarà potenziato l’Ufficio Postale di Ostiglia in via Don Emilio Caiola 3, dove sarà possibile ritirare i pacchi e la corrispondenza in giacenza per assenza del destinatario, effettuare operazioni finanziarie vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto di conto corrente o libretto (Revere) oltre a tutte le operazioni postali e finanziarie. L’ufficio di Ostiglia è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05 il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35.

A disposizione della clientela anche gli Uffici Postali di Pieve di Coriano in Piazza Antonio Gramsci 6 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e sabato dalle ore 8.20 alle 12.45; Serravalle Po in Piazza Guglielmo Marconi 3 aperto martedì e giovedì dalle ore 08:20 alle ore 13:45 e sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45; Sustinente in Piazza Guglielmo Marconi 496/C aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi.