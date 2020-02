Calcio Eccellenza – Castiglione, cambia marcia. Gove per il riscatto

MANTOVA Partite impegnative per le mantovane nel campionato d’Eccellenza.

Per il Castiglione scontro al vertice con la Forza e Costanza: un confronto diretto che vale la zona play off. Per mister Ivan Pelati tanti dubbi di formazione: fuori Gentili squalificato e Boniotti, non ancora recuperato. Da registrare il pieno recupero di Botticini, che potrebbe tornare in campo dopo diverse settimane di assenza. Molte incognite anche per quanto riguarda le quote: il tecnico deciderà all’ultimo chi impiegare. «Tutte le gare sono equilibrate e difficili, dobbiamo migliorare nella precisione sotto porta. Anche col Cazzago, con un po’ più di concretezza, avremmo potuto fare di meglio».

La Governolese cerca il riscatto a Ghedi: l’allenatore dei Pirati Gabriele Graziani dovrà fare a meno dell’influenzato Piras, mentre Vincenzi è sulla via del recupero ma potrebbe non farcela. Nessun miracolo, purtroppo, per Mariani (forse in panchina), da verificare Picco che dovrà fare degli accertamenti diagnostici per un problema al mignolo. «C’è da riscattare la prestazione di domenica scorsa – dice Graziani -, arriviamo da due settimane pesanti, la situazione di emergenza d’organico non ci ha fatto bene. Contro la Bedizzolese abbiamo perso pesantemente: quello che non deve succedere è che la squadra “esca”, ad un certo punto, dalle partite. Dobbiamo rimanere sempre in gara e non staccare mai». In attacco, dunque, tridente “leggero” Ghirardi-Colosio-Pernigotti.

Il San Lazzaro a Borgochiesanuova è atteso dalla missione impossibile contro la corazzata Lumezzane. Ancora fuori causa i primi tre portieri della rosa, Coffani, Pirondini e Varliero: tra i pali toccherà nuovamente al giovane Criveller portiere degli Allievi, nato nel 2003, che ha già esordito nel finale di domenica a Ghedi, parando pure un calcio di rigore. «I pronostici non sono certo a nostro favore, giochiamo contro una delle formazioni più quotate del girone, assieme a Telgate e Valcalepio – spiega il tecnico dei cittadini Ermes Ghirardi -. Vogliamo giocarcela come abbiamo sempre fatto, continuando ad onorare il campionato». Difficile l’impiego di Mortara, dovrebbe arretrare in difesa Guerrini, con Tosi al centro e Baietta sull’altro esterno. Davanti Morselli sarà supportato da Cabroni e Alberini.