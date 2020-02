Basket A2 femminile – MantovAgricoltura sfiora l’impresa

PONZANO VENETO (TV) Nel Trevigiano arriva per il MantovAgricoltura la terza sconfitta consecutiva, ma che finale. Dopo gli stop interni al Dlf, anche in trasferta le sangiorgine soffrono, ma nell’ultimo quarto rimontano e riaprono la gara, prima di cedere 79-71. Fuori casa, e quindi con meno pressione sulle spalle, il MantovAgricoltura parte a spron battuto con un break di 7-2 grazie a Kotnik, Giordano e alla bomba di Monica. San Giorgio resiste 14-12 a 4’ dal termine del quarto. Il Ponzano non sta a guardare, macina punti e gioco e con una tripla di Leonardi si porta in vantaggio 15-14. E’ lotta punto a punto fino al break di Leonardi per il 23-18 e il quarto si chiude 25-20 per le locali. Nel secondo ancora le trevigiani impongono il proprio ritmo (27-20), ma una Kotnik in spolvero riporta sotto le compagne 27-26 e 32-27. Da qui in poi però il Ponzano allunga a +18 e per MantovAgricoltura è notte fonda a fine secondo quarto: finisce 45-29. Al rientro dagli spogliatoi ci provano Giordano e Pizzolato, ma il Ponzano Veneto non si scompone e con 4 punti di Miccoli torna a +18 (54-36). Il quarto è equilibrato e termina 60-43 per le locali, che non devono fare altro che gestire il vantaggio. Nell’ultimo parziale San Giorgio guida le danze, rimonta alla grande, va a -10 e poi – 4 a 44’’ dal termine. Ma Rosini ai liberi porta il Ponzano a +6 e chiude i conti Leonardi per il 79-71 finale.