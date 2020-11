Fulgar e Naba puntano tutto sui talenti green

CASTEL GOFFREDO – Annunciato in anteprima a giugno, vede la luce Future Lab, un progetto speciale di filiera sostenibile, voluto e sostenuto da Fulgar in collaborazione con Naba (Nuova accademia di belle) arti e interpretato da 10 giovani talenti del terzo anno del triennio in Fashion Design.

L’obiettivo è riuscire a creare una fucina di nuovi designer 4.0 dall’anima green, che possano esprimere la propria creatività etica, grazie ad un approccio più sostenibile attraverso la sperimentazione di tessuti e processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Fulgar, da oltre 10 anni impegnata per la sostenibilità con un programma corporate green e un intero portfolio di prodotti ecologici, ha chiesto ai giovani designer di scegliere per le loro creazioni tessuti provenienti solo da Aziende italiane della filiera sostenibile, realizzati con alcuni dei filati ecologici del portfolio green di Fulgar: Evo, il filato bio-based ricavato dall’olio di ricino, Q-Nova, la fibra eco-friendly ottenuta da materie prime rigenerate e Amni Soul Eco, il filato biodegradabile.

I dieci studenti in questione, provenienti da varie parti d’Itlia e dall’estero, sono Zhewen Yan, Mar’yana P’yetsukh, Lucia Grande, Gianfranco Marraudino, Diletta Critelli, Luciano Di Marco, Jennifer Gervasi, Pierfrancesco Pierucci, Giulia Gadda e Alessia Santoro.

Il progetto con la Nuova accademia di belle arti è il primo ad essere inserito in Future Lab, la piattaforma virtuale di best practice ecologiche di Fulgar, attraverso la quale verranno raccontate le storie di giovani stilisti, dei produttori più virtuosi e dei brand che collaborano con l’azienda su progetti condivisi per promuovere uno sviluppo sostenibile e misurabile. Fulgar, ancora una volta, si riconferma così alla guida dell’evoluzione high-tech green del mondo tessile moda e vero e proprio incubatore di innovazione in chiave eco.

I video realizzati dagli studenti sono visibili sul canale Youtube di Fulgar e progressivamente lo saranno nella piattaforma dedicata Future Lab di Fulgar e sui canali social di Naba. Come noto infatti ormai da diversi anni Fulgar, colosso dei filati con sede a Castel Goffredo, è impegnata in ambito green e innovativo.