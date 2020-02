Si finge un’amica del nipote e si fa consegnare 140 euro, coppia di anziani truffata a Te Brunetti

MANTOVA – Ennesima truffa perpetrata ai danni di persone anziane. L’ultimo episodio, occorso nel capoluogo, risale a qualche giorno fa e per più precisamente allo scorso 8 febbraio. Nella fattispecie erano circa le 20 quando una donna di circa cinquant’anni, descritta dalle vittime come italiana, mora, di pelle bianca e tarchiata si è introdotta con un pretesto nella casa di due coniugi ultranovantenni in via Amadei, nel quartiere di Te Brunetti. La truffatrice dopo aver addotto la scusa di essersi chiusa fuori casa e di dover usare il telefono per avvisare sua madre è così riuscita a carpire la fiducia degli anziani spacciandosi per un’amica di un loro nipote. Dopo aver detto ai malcapitati di chiamarsi Ernesta (o Ernestina) Fiaccadori e rincarata la dose affermando di essere una dottoressa dell’ospedale ha quindi chiesto loro anche dei soldi con le vittime che le hanno consegnato spontaneamente e in buona fede 140 euro. Una volta ottenuto quanto cercava la donna si è allontanata di gran fretta dall’abitazione. Solo più tardi i pensionati hanno capito di essere rimasti vittime di una truffatrice denunciando il fatto alla Polizia Locale. La truffa si è consumata proprio a poche centinaia di metri da via Facciotto dove giusto l’altro ieri il Comune, in collaborazione con Auser, aveva organizzato un incontro rivolto agli anziani proprio per imparare a difendersi dai truffatori.