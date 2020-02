Strade a Viadana, pronta manutenzione straordinaria da 73mila euro

VIADANA – Per effetto di una recente delibera di giunta comunale – inserita nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria della rete stradale per il 2019 – l’ente locale, dopo aver già destinato la somma di 73mila euro nelle scorse settimane, ha recentemente ampliato le vie oggetto di questi lavori di sistemazione. Infatti il nuovo documento, pubblicato sull’albo on line dell’ente locale, segue una precedente delibera di giunta (la numero 191 del 27 dicembre scorso) con cui veniva approvato il progetto per la riparazione ed il recupero di alcune strade comunali per un totale quadro economico di 73mila euro (di cui 54mila per l’importo dei lavori soggetto a ribasso).

Rispetto alle vie iniziali, ovvero via Argine Bogina, il marciapiede tra via Baghella 35 e 14, via Meucci, via Piave (marciapiede della primaria di Cicognara), via don Mazzi (marciapiede della primaria di Cogozzo), via Delfini, via E.Sanfelice, via Motta, via 1 Maggio, via Caduti sul Lavoro/Biagi, via J.F. Kennedy e via Viazza, sono state aggiunte ulteriori strade da parte di Palazzo Matteotti: via Trento, via Pangona, via Cà De Ghisi, via Pratochiozzo e via Vangolo. La decisione di estendere questi interventi, pur mantenendo invariato il quadro economico complessivo, è stata presa considerando la necessità di intervenire con apposita manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza stradale nei tratti interessati. Nel documento è nominato responsabile unico del procedimento l’Ing. Giuseppe Sanfelici, mentre il direttore dei lavori designato è l’arch. Rocco Tenca che seguirà le fasi necessarie alla realizzazione di tale intervento entro il 2020.

La spesa sostenuta da Palazzo Matteotti è finanziata da entrate accertate nell’esercizio 2019.