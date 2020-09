Calcio Eccellenza – Fattori: “La mia Governolese è un cantiere aperto”

GOVERNOLO Procede senza grandi intoppi il lavoro della Governolese in preparazione ai primi impegni ufficiali. I rossoblù hanno iniziato ieri sera la terza settimana di lavoro agli ordini del tecnico Matteo Fattori e domani giocheranno («finalmente» dice il mister) la prima amichevole contro il Marmirolo. «Tutto procede abbastanza bene – afferma Fattori – se si esclude l’infortunio del portiere Fazion, che si è lussato una spalla e dovrà restare fermo due-tre settimane. I ragazzi rispondono bene ai carichi di lavoro e, devo dire, hanno smaltito in fretta la ruggine accumulata durante il lungo periodo di inattività forzata. Del resto molti di loro sono giovani e non hanno avuto grossi problemi a ripartire. Stiamo lavorando parecchio in questi giorni, ma adesso ho bisogno di vedere la squadra all’opera in partita».

La Gove, come è noto, doveva giocare la sua prima amichevole sabato a Villafranca contro il Caldiero, ma la partita è durata appena 12 minuti a causa del nubifragio che ha reso ben presto il campo impraticabile. Ci riproverà, come detto, domani sera a Marmirolo. «Non c’è di meglio di una partita per valutare i giocatori – dice ancora Fattori – la squadra è praticamente tutta nuova e ho bisogno di capire attitudini e caratteristiche dei ragazzi. Devo vederli in azione, in partita, per fare il punto della situazione e valutare come farli giocare».

«Siamo un cantiere aperto – aggiunge il tecnico dei Pirati – e c’è tanto lavoro da fare. Ci vorrà un po’ di tempo per mettere insieme tutti i pezzi, com’è normale che sia, ma ci alleniamo duramente per questo. Le amichevoli e le partite di Coppa serviranno per valutare la rosa, capire se e dove abbiamo dei problemi. L’arrivo di Terragin, un valore aggiunto, ha sistemato l’attacco, ma sono ancora molti i punti di domanda cui dare una risposta. Abbiamo tanti giovani, come dicevo, e ragazzi che vengono da categorie inferiori, sono delle scommesse. E’ necessario un periodo di rodaggio, ma quando inizierà il campionato non si potrà più sbagliare. Siamo in un girone durissimo, con alcune corazzate come Lumezzane, Valcalepio, Offaneghese, lo stesso Castiglione, e dovremo giocare diversi turni infrasettimanali: il 27, data della prima giornata, bisogna farsi trovare pronti».