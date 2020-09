Calcio Eccellenza – Fattori promuove la Gove: “Bene approccio e condizione”

GOVERNOLO Buone impressioni per il neo tecnico della Governolese Matteo Fattori, all’indomani della prima amichevole stagionale contro il Marmirolo. Al di là del 3-1 finale firmato dai gol di Solci, Terragin e Xeca, il mister dei Pirati traccia un bilancio positivo di quanto visto in campo: «Come prima uscita sono abbastanza soddisfatto – spiega – . Ovviamente c’è ancora parecchio lavoro da fare perchè, al tirar delle somme, sono i dettagli a fare la differenza. Cercheremo ogni giorno di migliorarci».

Fattori entra nello specifico: «I ragazzi hanno risposto molto bene sul piano fisico. E poi mi è piaciuto l’approccio: la squadra ha attaccato fin dai primi minuti, un atteggiamento che deve rimanere la nostra costante durante la stagione. Anche a livello individuale ho visto spunti interessanti. L’altra faccia della medaglia dice che dobbiamo migliorare sul piano della manovra, intendo a livello di automatismi. Inoltre, mi piacerebbe giocassimo di più palla a terra. Ci lavoreremo».

La Gove tornerà in campo domani a Villafranca (ore 16.30) contro il Garda; mercoledì alle 20 altro test a Mozzecane. Domenica 13 il debutto in Coppa contro il Carpenedolo.