Calcio Serie B – Acm, patron Piccoli all’allenamento celebra Mantovanello. Stadio, lavori in dirittura

MANTOVA Doppio allenamento ieri per i biancorossi a Mantovanello. A seguire la seduta pomeridiana anche il presidente Filippo Piccoli, che domani presenterà ufficialmente alla stampa il rinnovato centro sportivo. Il patron, però, non ha resistito e sulla propria pagina instagram ha già inserito qualche foto degli spogliatoi e del campo, celebrando con un messaggio il restyling. «Ciò che nasce oggi non ha raffronti col passato – ha scritto tra le altre cose Piccoli – . Comunque vada oggi abbiamo vinto». Procedono spediti anche i lavori allo stadio Martelli. Ieri è stato fatto il punto nel corso di una riunione in Prefettura. Siamo ormai in dirittura. Da venerdì verranno posizionati i nuovi pennacchi delle torri faro, operazione che per 5-6 giorni comporterà modifiche alla viabilità in viale Te e poi in viale Isonzo. Ultimata la posa dei seggiolini in tutti i settori, così come l’installazione della zona mista per le tv, il rifacimento dei servizi igienici ed altre migliorie. L’8 agosto è previsto un sopralluogo della Lega di B, mentre il giorno seguente la Commissione di vigilanza dovrà esprimersi sull’agibilità dello stadio. In caso di parere positivo, il Mantova chiederà alla Lega la revoca del Manuzzi di Cesena come impianto casalingo in favore appunto del Martelli.