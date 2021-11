Calcio Eccellenza – Gove, altra beffa nel recupero

GOVERNOLO La beffa è servita. Una Governolese tosta ma incompiuta lascia per strada due punti fondamentali per continuare a coltivare ambizioni di salvezza diretta impattando in casa con la Pro Palazzolo. Proprio quando i Pirati sembravano aver messo in tasca il primo successo stagionale, al 91’ è arrivata la doccia gelata firmata Facchetti che, in campo da un paio di minuti, con un sinistro al fulmicotone ha inchiodato un Fontana impossibilitato ad intervenire. Tanti i rimpianti al triplice fischio, considerato il fatto che i rossoblù hanno cestinato almeno un paio di grandi opportunità per chiudere la gara anzitempo. Ma questo è il calcio. Dopo un avvio battagliero, all’11’ la prima chance è per i padroni di casa: Xeka si getta su un pallone apparentemente innocuo spizzando per l’accorrente Pernigotti che impegna Gotti che però non trattiene; si genera una mischia che però nè Agazzani nè lo stesso Xeka riescono a risolvere. Al quarto d’ora squillo di Avanzini che disegna un bel traversone ancora per Pernigotti, il cui colpo di testa non crea problemi all’estremo bresciano. La terza occasione solitamente è quella buona e difatti i Pirati fanno centro: Prandini viene attaccato ferocemente da Belfanti che gli sottrae la sfera porgendola ad Avanzini, che dal vertice sinistro dell’area lascia partire un fendente che non lascia scampo al portiere avversario. 1-0 Gove. Le sortite ospiti sono garantite dall’agilità e dall’estro di El Hassani, che al 28’ con un tiro di controbalzo spaventa Fontana. Avanzini ci riprova alla mezz’ora col piede debole; la traiettoria è insidiosa ma si spegne alta di poco. Si va al’intervallo con i virgiliani meritatamente avanti. L’ingresso di Bariselli nella ripresa carica gli ospiti che guadagnano campo e metri. Saranno però i Pirati a divorarsi il raddoppio al 69’: Agazzani guida un magistrale contropiede servendo Xeka che pasticcia; il pallone, in maniera fortuita, capita sui piedi di Avanzini che stavolta si fa murare la conclusione dal bravo Gotti. Al 75’ altra giocata improvvisa per il “diez” locale, il cui diagonale si spegne a lato di pochissimo. Prima dell’1-1 di Facchetti, il “Vicini” protesta per un penalty non assegnato per fallo su Solci, sul quale il direttore di gara ha sorvolato. (gl)