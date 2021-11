Basket serie A2 m – Staff a testa alta con Torino

MANTOVA Un monumentale Hollis Thompson, 32 punti e 7 rimbalzi, non basta alla Staff che perde in casa contro Torino per 86-90. Una sconfitta decisamente più digeribile rispetto alle recenti uscite, è presto per dire se la Staff abbia iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel ma certamente è stata una buona prova sotto vari punti di vista.

STAFF MANTOVA – REALE MUTUA TORINO 86-90

32-23; 18-23; 18-21

Arbitri: Moretti, Caforio, Bartolomeo

MANTOVA

Cortese 16 (1/4, 4/8), Thompson 32 (7/13, 5/9), Spizzichini 6 (3/4, 0/2), Laganà 3 (1/9, 0/3), Mastellari 15 (5/12 da tre), Iannuzzi 11 (5/11 da due), Basso, Saladini 3 (0/1, 1/2). N.e.: Prati, Lo.

All.: Gennaro Di Carlo

TORINO

Toscano 8 (1/1, 2/3), Alibegovic 11 (3/3, 0/5), Scott 22 (6/10, 0/1), Davis 17 (0/3, 5/5), De Vico 2 (1/2, 0/1), Landi 13 (4/8, 1/5), Zugno 6 (2/3 da due), Pagani 11 (5/5 da due). N.e.: Oboe, Raviola.

All.: Edoardo Casalone.