Calcio Eccellenza – Gove, batti un colpo per “salvare” Bozzini

GOVERNOLO La partita di domani contro la Bedizzolese al “Vicini” potrebbe essere da ultima spiaggia per la Governolese, ancora ferma al palo, e soprattutto per le sorti del tecnico Luca Bozzini. «Dopo la Bedizzolese tiriamo le somme» hanno detto i dirigenti rossoblù all’indomani dell’ennesima sconfitta rimediata a Prevalle, sesta in altrettante gare ufficiali giocate in stagione tra Coppa Italia e campionato, concedendo quindi un’altra chance, forse l’ultima, allo staff tecnico. La Bedizzolese ha quattro punti e, sulla carta, non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile. Ma i Pirati non possono più sbagliare. Un risultato positivo sarebbe probabilmente l’unico modo per salvare la panchina di Bozzini. «Sono convinto che domenica ci sblocchiamo – afferma il tecnico rossoblù, sempre disponibile e pronto a metterci la faccia – alleno un gruppo di ragazzi con notevoli doti umane, che si impegnano in partita e negli allenamenti. Purtroppo i risultati non sono arrivati e la classifica non li premia. Sono giocatori che ho scelto e voluto, in questo gruppo mi sento davvero a mio agio. Mi spiacerebbe moltissimo non poter più vivere la vita dello spogliatoio».

«So bene – prosegue Bozzini – che non abbiamo vinto una partita, che siamo ancora a zero in classifica, però le prestazioni della squadra ci sono state. L’allenatore è sempre in discussione, è il nostro destino. Il mio compito non è solo quello di allenare la squadra nel corso della settimana e andare in panchina la domenica, devo anche prendere informazioni sull’avversario di turno, studiare la tattica per affrontarlo al meglio: sono molteplici gli aspetti del mio lavoro, che sto cercando di svolgere al meglio. Come dicevo, mi dispiacerebbe moltissimo se non potessi più continuare con questo gruppo di atleti, però mi sento tranquillo e a posto con la coscienza perchè svolgo il mio compito con il massimo impegno. Mi dispiace vedere che gli sforzi compiuti dai ragazzi non sono ripagati dai risultati, che nonostante l’impegno messo in ogni partita, la classifica è così deficitaria. Fare risultato contro la Bedizzolese sarebbe importante soprattutto per il morale. E io ci credo».

Da valutare per la gara di domani le condizioni di Avanzini, sicuri assenti Bernardi, Costantini e Guarnieri.