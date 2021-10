Basket serie A2 m – Iannuzzi: “Staff, a Trapani per la terza vittoria”

MANTOVA Neanche il tempo di riabituarsi alla temperatura della Pianura padana che gli Stings devono nuovamente mettere piede sulla scaletta di un aereo per fare ritorno, appena sette giorni dopo, in Sicilia. Dopo l’exploit in casa di Capo d’Orlando, ora la Staff cercherà di conquistare anche Trapani e prepararsi al ritorno sul parquet della Grana Padano Arena, fissato per domenica 24, a punteggio pieno. Sarebbe la ciliegina sulla torta di un inizio di regular season molto positivo sotto tanti punti di vista, e che nonostante persista ancora un ritardo di preparazione ha sicuramente scacciato via tanti dei dubbi che si era palesati nel precampionato. «Siamo molto contenti per le prime due vittorie perché ci ripagano di tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi – afferma il centro Andrea Iannuzzi – Sicuramente Trapani è una squadra molto fisica ed esperta in questo campionato e in questa categoria, quindi ci aspettiamo una partita molto dinamica. Dovremo essere il più concentrati possibile nel seguire il piano partita e nel cercare di fare meno errori possibile. Riuscendo a fare tutto questo potremo riuscire a portare a casa un’altra vittoria in trasferta che ci darà ancora più benzina e fiducia su quello che stiamo facendo e possiamo fare ancora».

I siciliani hanno all’attivo un esordio vittorioso contro Biella e un passo falso in casa di Treviglio, sono quindi intenzionati a far valere ancora il fattore campo come lascia intendere Sekou Wiggs: «Il campionato è appena iniziato e ancora non è facile capire i reali valori delle squadre. Mantova ha degli ottimi giocatori ed è a punteggio pieno ma noi giochiamo in casa e dovremo fare di tutto per ritornare alla vittoria. Il coach mi ha chiesto di essere in campo un punto di riferimento per i miei compagni e io farò di tutto per non deluderlo». Coach Di Carlo è alle prese con i dubbi relativi a Riccardo Cortese, a cui si sono aggiunti i piccoli acciacchi di Saladini e Thompson, e Stojanovic reduce dall’influenza. In casa Trapani sicuramente assente Federico Massone. Intanto sella serata di mercoledì alcuni rappresentanti della Pallacanestro Mantovana hanno incontrato una delegazione del tifo organizzato dei SCT. Nell’incontro sono stati chiariti gli avvenimenti degli ultimi mesi arrivando ad una reciproca positiva conclusione. Sono state anche valutate nuove collaborazioni per promuovere l’immagine della squadra in città e portare i giocatori sempre più vicino ai propri tifosi.

Leonardo Piva