Calcio Eccellenza – Il Castiglione “sfoggia” la nuova maglia

CASTIGLIONE E’ stata presentata la nuova prima maglia del Castiglione, che verrà utilizzata domani sul campo della Bedizzolese per l’esordio in Coppa. Una maglia a strisce orizzontali rossoblù nata dallo sforzo congiunto della società aloisiana e del partner tecnico Macron, con una grafica aggressiva e linee a punta di lancia a simboleggiare lo spirito indomito dei Mastini. «Abbiamo lavorato sul senso di appartenenza – spiega il presidente Andrea Laudini – sulla volontà di creare un punto di incontro con la nostra storia prestigiosa e un rapporto concreto con i nostri colori sociali. Con Macron abbiamo raggiunto subito la migliore intesa e siamo fieri di essere affiancati da loro in questo progetto importante che ora ha una nuova maglia su cui specchiarsi». «Con Macron – aggiunge Giancarlo Perani – scelta di qualità per dare il meglio ai nostri tesserati e la volontà di dare un cambiamento in positivo con il passato. Siamo attivi su molteplici fronti: una società mai ferma e con un’immagine importante da mostrare».