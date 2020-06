Basket serie A2 f – Coach Botticelli saluta: “San Giorgio sempre nel cuore”

SAN GIORGIO Stefano Botticelli non è più l’allenatore di MantovAgricoltura San Giorgio: l’interruzione del rapporto fra il club e il coach laziale è avvenuto in maniera consensuale.

«La società – così nel comunicato – ringrazia Stefano Botticelli per tutto quanto fatto in questi anni intensi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore e da neo papà. Rimarrà comunque perennemente uno di noi e avrà sempre un posto nel cuore del Basket 2000 San Giorgio. «Sono da poco diventato papà – spiega il coach – e se a questo aggiungiamo il lavoro, il tempo da dedicare al basket diventa minore. Per un torneo di qualità come quello di A2 ci vuole una figura che dedichi maggior impegno e abbia tempi più ampi. Lascio dopo tre stagioni: una da assistente e due da capo allenatore. Ricordo il 9 giugno di un anno fa la storica e meritata promozione, al termine di un torneo indimenticabile, piegando Milano. Siamo poi partiti bene in A2, vincendo in trasferta con Udine. Potevamo far meglio in campionato, ma abbiamo anche pagato lo scotto del noviziato. Dopo le difficoltà, la squadra ha iniziato a credere maggiormente in se stessa, a trovare la quadratura, e così sono maturati i risultati. Come se non bastasse abbiamo dovuto fare i conti con gli infortuni di Monica e Zambonini. L’esperienza maturata in questa prima avventura in A2, sin quando si è potuto giocare, dovrà essere messa a frutto nella prossima stagione, facendo tesoro sia degli aspetti positivi sia di quelli negativi. Il rapporto col Basket 2000 si interrompe in maniera consensuale. Mi sento in dovere di ringraziare il presidente Antonio Purrone, gli altri dirigenti, gli allenatori che hanno lavorato con me, tutte le atlete che ho allenato e i tifosi. Questa società mi ha consentito di portare avanti il mio lavoro e le mie idee: ho vissuto momenti che non si possono scordare».