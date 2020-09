Appello al governo: senza le Pmi e l’artigianato il paese non parte

MANTOVA – Incontro alla Cna tra imprenditori artigiani e il vice Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni tenutosi ieri nella sede dell’associazione in viale Learco Guerra. Dopo il saluto e l’introduzione del lavori da parte del presidente della Cna Massimo Randon e dal direttore Elisa Rodighiero è intervento il segretario generale della Cna Lombardia ,Stefano Binda che ha consegnato al vice ministro Buffagni il documento della confederazione per mettere in campo misure ad hoc a supporto degli artigiani e delle Pmi: economia circolare, digitalizzazione, infrastrutture, semplificazione fiscale, green economy, oltre a temi come ammortizzatori sociali, welfare, rilancio dell’apprendistato e delle formazione professionale. Dal canto suo il vice ministro Buffagni si è soffermato sul Recovery Fund che è una occasione straordinaria per tornare a far crescere il Paese con interventi mirati in grado di generare un impatto duraturo per la creazione di un mercato virtuoso che stimoli gli investimenti e mettere a sistema la diverse realtà protagoniste dell’innovazione digitale e della tecnologia avanzata. Buffagli ha parlato del superbonus 110% strategico sul fronte dell’efficentamento energetico, e tra le priorità ha elencato anche l’urgenza di una semplificazione fiscale e una taglio netto alla burocrazia. Inoltre Buffagni ha posto l’accento che al Ministero si sta lavorando alla richieste delle imprese incentivando tra l’altro il piano impresa 4.0. Presenti all’incontro l’onorevole Alberto Zolezzi, il consigliere regionale Andrea Fiasconaro e la candidata M5S a sindaco di Mantova Gloria Costani.