Calcio Serie C: RAVENNA-MANTOVA 0-2 (aggiornamenti live)

RAVENNA Buon pomeriggio dallo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna. E’ tutto pronto per Ravenna-Mantova, recupero della partita non disputata lo scorso 21 marzo per il focolaio Covid scoppiato in casa romagnola. Dopo il passo falso con la FeralpiSalò, il Mantova cerca i tre punti in casa di una Ravenna in netta difficoltà, decimato dalle assenze e ultimo in classifica. Anche Troise dovrà comunque fare a meno di qualche elemento: gli infortunati Tozzo, Bianchi, Pinton, Baniya e Militari, più Saveljevs impegnato con la Nazionale della Lettonia. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

RAVENNA-MANTOVA 0-2

RAVENNA: Tomei, Caidi, Jidayi, Boccaccini; Alari (46′ Emnes), G.Esposito, Benedetti, Marozzi, Perri; Ferretti, Martignago (55′ Sereni). A disp.: Raspa, Albertoni, Vanacore, Shiba, Fiorani, Cesprini, Prati, Mancini, Stellacci. All.: Leonardo Colucci.

MANTOVA: Tosi, Checchi, Milillo, Panizzi (71′ Silvestro), Zanandrea; Gerbaudo, Zibert (63′ Lucas), Guccione (71′ Pinton), Di Molfetta; Cheddira, Ganz (63′ Zigoni). A disp.: Bertolotti, Vencato, Palmiero, Esposito, Mazza, Zappa, Moreo, Sane. All.: Emanuele Troise (in panchina Garzon).

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (assistenti: Lisi di Firenze e Barberis di Collegno)

RETI: 39′ rig. Guccione, 69′ rig. Cheddira

NOTE: Corner 3-1. Ammoniti: Gerbaudo, Tomei, Martignago. Recupero: 0’+

Secondo tempo

69′ GOOOOOOL!!! Perfetta la trasformazione di Walid che porta i biancorossi sullo 0-2

69′ Rigore per il Mantova! Altra azione personale di Cheddira, steso in area: l’arbitro indica il dischetto.

62′ Cheddira calcia in area, ben servito da Ganz: para Tomei.

56′ Cheddira opera un cross in area di rigore, ma la sfera è già uscita.

47′ Ravenna pericoloso: cross in mezzo, stacca Boccaccini al centro dell’area e coglie la traversa piena a Tosi battuto.

Riprende la partita: il Ravenna inserisce il nuovo colpo Emnes.

Primo tempo

45′ Finisce il primo tempo, Mantova in vantaggio al Benelli col 15esimo centro stagionale di Filippo Guccione.

41′ Sponda di Caidi per Alari, la difesa mantovana sventa.

39′ GOOOOOL GUCCIONE TRASFORMA SPIAZZANDO TOMEI!

37′ rigore per il Mantova: azione personale di Cheddira che fa almeno 40 metri palla al piede. Dopo un primo tentativo, palla a Ganz che viene steso in area.

33′ Si fa vedere il Mantova: cross tagliato dalla destra di Di Molfetta, Panizzi non trova il tempo giusto per staccare bene.

30′ Il Ravenna perde un possesso a centrocampo, palla a Guccione, che prova a servire Cheddira. Ma il 29 virgiliano non aggancia.

28′ Azione personale di Martignago, che punta Milillo e cerca la conclusione: palla sul fondo.

23′ Ferretti, ben servito da Caidi, si invola verso l’area biancorossa, ma è in fuorigioco.

16′ Che chance fallita da Cheddira! Cross in mezzo di Zanandrea per il 29 virgiliano, che fallisce la conclusione a porta vuota da pochi passi.

14′ Panizzi per Ganz, aggancio volante da applausi sulla lunetta dell’area, ma Jidayi anticipa miracolosamente il 9 biancorosso prima che riesca a tirare.

12′ Di Molfetta ruba palla ai ravennati ai 20 metri e serve subito Guccione: il tiro del numero 10 biancorosso termina però abbondantemente alto.

10′ Dopo il sussulto iniziale, poco da segnalare in cronaca: il Mantova tiene in mano il pallino del gioco, ma senza trovare sbocchi.

1′ Prima azione dopo nemmeno un minuto: Ferretti calcia in porta, sventa bene Tosi.

Entrano in campo le due formazioni. Calcio d’inizio per il Mantova, in maglia celeste. Con il tradizionale giallorosso il Ravenna.