Calcio Eccellenza – Il ds Piacentini: “Castellana, paghiamo le ingenuità”

CASTEL GOFFREDO Dopo il brutto ko a Cellatica, in casa Castellana è il momento di ragionare sugli errori fatti. Ancora una volta i goffredesi non sono riusciti a dare seguito ad una vittoria e a migliorare sotto il profilo della continuità. Il ds Mirko Piacentini è, come sempre, molto obiettivo nell’analisi del match: «Non abbiamo certo disputato la nostra migliore partita, incontrando difficoltà ad esprimere il nostro gioco ed alzare il ritmo. Siamo andati in vantaggio col minimo sforzo ma non siamo stati bravi a tenere l’1-0 fino all’intervallo. Gli avversari hanno pareggiato su una nostra disattenzione – continua – Nella ripresa, dopo il gol annullatoci per presunto fuorigioco, abbiamo subito un rigore forse dubbio, ma di nuovo dovuto ad un nostro disimpegno errato. A quel punto abbiamo un po’ staccato la spina. Nel complesso, abbiamo pagato le distrazioni, fallendo a portare gli episodi dalla nostra parte. Questa partita ci serva di lezione». Piacentini insiste sulle disattenzioni della squadra perché, a giudicare dalla classifica che va via via definendosi, giornata dopo giornata, ogni punto può letteralmente fare le differenza. Al momento, le prime 13 della graduatoria sono racchiuse in soli 5 punti: «Da agosto sostengo che sia un torneo molto equilibrato. Questa prima fase lo conferma, come conferma la morale che ne segue: vince chi sbaglia di meno – osserva il ds –. Per questo raccomando sempre ai ragazzi di tenere alta la concentrazione e stare sul pezzo. Siamo in linea con quanto ci aspettavamo, è vero, ma con quei punticini persi qua e là per qualche ingenuità saremmo davanti. L’obiettivo dichiarato è la salvezza, certo, ma dato il valore della rosa e dello staff sappiamo che possiamo puntare ben più in alto». Finora le assenze sono state un fattore importante. Rientrato Secli, la squadra perde Boniotti per squalifica: «Chiaramente queste defezioni pesano. Non credo che siamo una squadra che merita 8 giornate di squalifica, se sommiamo tutte quelle ricevute. Di nuovo, – prosegue Piacentini – stiamo pagando delle ingenuità e dobbiamo imparare a far meglio. Domenica il mister dovrà rinunciare a Migliorelli e Messali oltre a Boniotti, quindi la difesa è tutta da inventare. Ma abbiamo tutti fiducia in chi li sostituirà». I prossimi avversari della Caste sono Città di Albino e Orceana, due mine vaganti come il Cellatica. «Sono avversari forti. I bergamaschi vengono da un buon momento di forma, mentre i bresciani sanno vincere col minimo scarto grazie ad una difesa solida. Saranno sfide difficili ma tutto dipende da noi – conclude il ds – Se diamo il massimo, poche formazioni possono resisterci. In caso contrario, lasciamo chance a chiunque e ci esponiamo ad altri flop».