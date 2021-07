Calcio Eccellenza – Il raduno dei Pirati. Bronzatti: “Questa Governolese può fare grandi cose”

Governolo Ripartire di slancio: è questo l’obiettivo della Governolese, che ieri si è radunata per iniziare la preparazione agli ordini di mister Luca Bozzini.

Assenti Ballarini, Xeka e Aldrovandi, alle prese con casi di positività al Covid: l’esperto centravanti è ancora bloccato in Spagna. Gli ultimi due, con pochi sintomi, sono in attesa di negativizzarsi.

«Una ripartenza con una grande forza, questo è quello che vogliamo – dice il presidente Fabio Bronzatti -, abbiamo la consapevolezza di aver allestito un grande gruppo, con giocatori di primo livello. Abbiamo ambizioni importanti, ce la vogliamo giocare al cospetto di formazioni blasonate, che incontreremo nel prossimo campionato».

«Col campionato a 17 cambierà poco rispetto alle precedenti stagioni, le squadre saranno più o meno le stesse – prosegue Bronzatti -. Il numero di squadre non fa il valore del campionato, ma il tasso tecnico delle squadre».

Tanti atleti di prima grandezza vestiranno il rossoblù: «Giocatori come Ballarini, Belfanti, Avanzini, Aldrovandi, Del Bar, Sarti e tanti altri potranno darci una grossa mano, visto che hanno affrontato categorie di spessore. Ma ricordiamoci – aggiunge il presidente – che è sempre il gruppo a fare la differenza. E non è una frase fatta: ho visto un collettivo di ragazzi uniti e affiatati, già nella fase di pre-preparazione che abbiamo effettuato nelle scorse settimane, si è visto lo spirito giusto. L’obiettivo di quest’anno? Giocarcela con tutti e se ci ritroveremo nella lotta al vertice, ci proveremo fino in fondo.

Questo il programma delle amichevoli dei Pirati: si comincia venerdì 6 agosto a Goito contro lo Sporting Club; sette giorni dopo a Villafranca col Vigasio; i Pirati affronteranno quindi il Sona (mercoledì 18), il Garda (sabato 21, in casa al Vicini) e il Rolo (sabato 28).