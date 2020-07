Calcio Promozione – Lo Sporting scalda i motori

CERLONGO Ieri alla Corte del Conte di Cerlongo il vernissage dello Sporting Club, pronto a ridare l’assalto al campionato di Promozione. «Cercheremo di confermarci – ha detto il patron Devis Cavagna – siamo contenti di aver mantenuto l’ossatura della squadra, operando innesti mirati. L’anima dello Sporting resterà il settore giovanile: la collaborazione col Chievo, di cui siamo centro tecnico, sta dando buoni frutti, visto che stiamo completando la filiera ai regionali. Questo era uno dei sogni del compianto Loris Leso». Per onorare la figura di Leso la società farà di tutto per disputare, se possibile, l’edizione 2020 dell’omonimo torneo a settembre. E’ stata chiarita di fronte agli appassionati la vicenda di mister Alessandro Novellini, tornato sulla panchina dopo alcuni giorni di riflessione nei mesi scorsi. Il tecnico è stato premiato dal consigliere delegato allo sport del comune di Goito Gabriele Belfanti, per la sua opera sulla panchina della società.