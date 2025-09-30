Calcio Eccellenza – Inarrestabile Castellana. Mister Raineri frena: “L’obiettivo rimane la salvezza”

Castel Goffredo Mister Fabio Raineri si gode la sua Castellana, che nelle prime tre giornate ha fatto bottino pieno: nove punti e vetta assieme al Cellatica. Una partenza a razzo che fa ben sperare per il prosieguo, ma il mister getta acqua sul fuoco e tiene i tuoi sulla corda. «Come si sta così in alto? Fa freddo – scherza -. Direi che questo inizio mi sorprende dal punto di vista dei punti, ma non ho mai avuto dubbi invece, sul gioco e sulla forza della squadra. Con la Juvenes Pradalunghese abbiamo dimostrato di saper vincere anche una partita sporca. Offanenghese e Colognese invece ci hanno lasciato giocare e abbiamo incontrato meno problemi. Sono contento perché con la gara di domenica abbiamo dimostrato di avere dei valori: abbiamo mantenuto quello che la Castellana ha costruito negli anni. Una gran forza di gruppo, determinazione e di non perdere le partite, io ci ho aggiunto una diversa organizzazione, anche se sto beneficiando anche ora dell’ottimo lavoro di Arioli. Fortunatamente i ragazzi apprezzano quanto ci stiamo mettendo, e i risultati arrivano e non sono casuali. Dobbiamo però rimanere sul pezzo, consci dell’obiettivo salvezza: mancano 31 punti al traguardo». Una Caste ancora lontana dal Comunale: «Ci siamo allenati in estate a Visano, la prima di Coppa l’abbiamo fatta a Remedello, poi domenica abbiamo giocato al Don Aldo – spiega il tecnico -. Forse sul campo “di casa” l’avremmo gestita meglio, perché a noi piace giocare in spazi larghi, avremmo sfruttato meglio la superiorità». In cosa può migliorare la squadra? «Nel coraggio, perché tante volte quando andiamo in vantaggio potremmo rischiare di più, per avere più campo da attaccare». Domenica banco di prova importante: si va a Carpenedolo. «Giochiamo in trasferta contro la squadra più attrezzata. In Coppa contro di loro non abbiamo fatto bene, ora ce la rigiochiamo senza aver nulla da perdere». Una Caste che inoltre ha ritrovato un Secli micidiale in fase conclusiva: «Ha già fatto 4 gol, con lui ho scommesso che arriverà a 20. E’ un giocatore fa la differenza. Deve solo dare continuità alle prestazioni».