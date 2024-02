Calcio Eccellenza – La Castellana combina un pasticcio: pesante ko col fanalino Falco

Castel Goffredo Domenica amarissima per la Castellana che esce sconfitta dallo scontro casalingo con il fanalino Falco per 3-4: ko pesantissimo perché i bergamaschi sin qui non avevano mai vinto, e che fa precipitare i biancazzurri al dodicesimo posto.

La cronaca. Pronti, via e i padroni di casa passano subito in vantaggio con Crema, che buca di testa Gritti. Sembra una giornata destinata a finire bene, perché i biancazzurri creano e giocano, ma l’illusione dura poco, perchP al 17’ Alberti la pareggia, complice l’errata uscita di Chiarini, che sbaglia il tempo e regala palla all’avversario, che deve solo appoggiare in rete. La Caste non demorde raddoppia con Pizza al 39’: azione rocambolesca in area, con il difensore lesto a ribattere in rete. Poco prima dell’intervallo però, gli ospiti riacciuffano il 2-2: Merati brucia Ruffini, che nel contatto rimane dolorante a terra, e in diagonale batte Piolini. Nella ripresa parte subito forte il Falco, con il cross dalla sinistra di Adobati che finisce vicinissimo all’incrocio dei pali. Risponde subito la Castellana con Faye Pape, che spreca incredibilmente tutto solo davanti al portiere, calciando centrale. Al 56’ Marchesi regala angolo ai padroni di casa, però il solito Faye non riesce ad indirizzare la sfera di testa e manda alto sopra la traversa. Passano tre minuti e il Falco si porta in vantaggio: calcio d’angolo e mischione in area, Piantoni è il più lesto ad insaccare, sulla respinta corta di Piolini. Piolini si rivela decisivo poco dopo: Maffioletti sistema la palla sul destro e lascia partire un bolide dalla distanza, che l’estremo difensore devia in angolo. Al 69’ Bignotti tenta l’eurogol da centrocampo: il giocatore vede Gritti fuori dai pali e calcia, palla fuori di millimetri. I bergamaschi però chiudono la pratica al 79’, con Maffioletti che approfitta di una dormita di Pizza e batte Piolini in diagonale. All’85’ girata di testa di Faye che non inquadra lo specchio della porta. Accorcia le distanze nel finale Thai Ba, ma è troppo tardi. «Una figuraccia, la peggior partita – commenta il dg goffredese Alessandro Novellini -. Dispiace molto aver perso così, contro una squadra che invece ci ha messo più determinazione e ha meritato di vincere. Dobbiamo riflettere su questa prestazione».

RISULTATI 24a GIORNATA

Carpenedolo-Bedizzolese 2-1

Atletico Cortefranca-Pavonese 2-2

Casazza-Cazzagobornato 1-3

Forza e Costanza-Ciliverghe 1-1

Castellana-Falco 3-4

Castiglione-Vertovese 0-1

Scanzorosciate-Juvenes Pradal. 0-1

Darfo Boario-Orceana 1-1

Ospitaletto-Rovato 0-3