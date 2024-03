Calcio Prima Categoria – La Poggese si illude, Sporting rimonta con carattere (2-2)

POGGIO RUSCO Un big match ricco di emozioni tra Poggese e Sporting Club: alla fine è pari e patta, con i padroni di casa che sprecano un doppio vantaggio, ma i goitesi sono sempre rimasti in partita, sfiorando nel finale anche il clamoroso sorpasso. Pronti, via, passa in vantaggio la Poggese: cambio gioco sbagliato di Rasini intercettato, palla a Marangi che con un filtrante preciso lancia Martina, che prende d’infilata la difesa e batte il portiere Bignardi. Lo Sporting però non si scoraggia e poco dopo sfiora il pari con un colpo di testa di Novello. Ancora Sporting pericoloso al 42’, con un tiro a botta sicura di Cabroni. Lo stesso Cabroni si vede annullare ad inizio ripresa un gol per fuorigioco, e al 57’ arriva il raddoppio dei biancazzurri: Martina si libera dal limite dell’area e con un gran sinistro fa 2-0. I goitesi le provano tutte e accorciano le distanze al 75’: Rasini, con un movimento da grande attaccante stoppa la palla in area e, in mischia, trova lo spiraglio vincente. Il pareggio arriva all’83’, quando Alberini, sugli sviluppi di un corner contestato dai padroni di casa, anche grazie ad una deviazione sigla il 2-2. Nel finale, dicevamo c’è un’occasione per lo Sporting, con Asnicar (94’). Il giovane giocatore ospite però manca di pochissimo il tap in e l’azione sfuma. Con questo pareggio la Poggese fallisce l’assalto al secondo posto, che rimane appannaggio della Serenissima. Per lo Sporting un punto che muove la classifica nella lunga volata per i play off.