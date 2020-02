MANTOVA Uno sportello per i lavoratori delle agenzie di somministrazione e per gli autonomi. È la nuova iniziativa di Felsa Cisl che, dopo aver sottoscritto lo scorso anno il rinnovo del CCNL della categoria, intende così essere ancora più vicina ai lavoratori. Lo sportello sarà aperto tutti i mercoledì a partire dal 12 febbraio nella sede provinciale di via Torelli. Nella provincia di Mantova i somministrati sono 5.750, rappresentano il 3% degli

occupati, due terzi sono under 35 per la maggior parte uomini. “Va superato il preconcetto che questi rapporti di lavoro siano di serie b”, sottolinea Emanuele Zelioli, segretario Felsa di Mantova e Cremona, “questa visione deriva da una mancata conoscenza del contratto che gode invece di tutele ben sostenute”. Le agenzie vanno quindi considerate delle vere e proprie aziende datrici di lavoro. “Il grande scoglio è stato il Decreto dignità”, ha affermato Guido Fratta, segretario generale Felsa Cisl, “l’apice delle assunzioni è stato toccato nel luglio 2018, poi c’è stato un crollo di circa il 30%. Uno dei settori a risentirne maggiormente è stato quello dell’edilizia”. Un’altra sfida è quella di offrire un luogo di rappresentanza anche per le Partite Iva che, attraverso l’associazione “Vivace”, avranno una vera e propria community per accedere a servizi specifici, agevolazioni e convenzioni. “Gli ultimi degli ultimi”, li definisce Dino Perboni, segretario Cils Asse del Po, “insieme a loro ci sono infatti i contratti di collaborazione e quelli a progetto”.