Calcio Eccellenza – La Castellana e Secli avanti insieme. Novellini: “Manca un quinto, ma senza fretta”

CASTEL GOFFREDO Alla fine l’accordo è arrivato: la Castellana e Federico Secli vanno avanti insieme con reciproca soddisfazione. Possiamo considerarlo un vero e proprio “colpo” per i biancazzurri, visto che si tratta di un atleta ancora relativamente molto giovane (classe 2002) e che ha qualità davvero superiori, come ha avuto modo di dimostrare nello scorso campionato, dopo essere arrivato, un po’ a sorpresa, nella fase finale del mercato.

«L’accordo di massima c’era dalla fine dello scorso campionato – rivela il direttore generale della Castellana Alessandro Novellini – c’è sempre stata stima reciproca. L’accordo era quella di lasciare il ragazzo libero di valutare eventuali offerte dalla categoria superiore: ci ha chiesto di aspettarlo e avevamo concordato un tempo limite. Secli ha preferito restare qui da noi e siamo ben felici di questo, per noi è un giocatore importante e siamo sicuri che anche l’anno prossimo darà un grande contributo alla Castellana».

Il mercato della Caste, incentrato sulla conferma della maggior parte degli atleti dello scorso anno, è quindi praticamente concluso. Ma la dirigenza, con il dg Novellini e l’uomo mercato Manini, potrebbe intervenire per un ultimo colpo: «Potrebbe esserci spazio per un ulteriore “quinto” di centrocampo, un esterno a tutta fascia – conclude Novellini – anche se non abbiamo fretta né vogliamo farci prendere dalla frenesia di trovarlo. In questo momento servono calma ed equilibrio: diciamo che, se arriverà, sarà una sorta di ciliegina sulla torta».

Sostanzialmente concluso anche il mercato in uscita: sono pervenute richieste per la mezzala classe 2002 Patrick Thai Ba, anche se la squadra che l’aveva richiesto con più forza nelle scorse settimane, la Governolese, si è un po’ defilata e soprattutto dovrà riconsiderare il progetto tecnico in base al nuovo allenatore che sostituirà Roberto Bassi. Ma tempo ce n’è e quello del giovane centrocampista è un profilo che potrebbe fare al caso di diverse squadre specialmente in Promozione, dopo un buon girone di ritorno con la maglia dell’Union Team Marmirolo.