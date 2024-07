Calcio Terza Categoria – Bussolotti: “Casteldariese, acquisti ok”

CASTEL D’ARIO Con i recenti innesti di Menegollo dal Bonferraro e Segala dall’Union Best è di fatto completo l’organico della Casteldariese, del confermato tecnico Buratto, ancora impegnata in Terza categoria e desiderosa di crescere ancora. «Sono entusiasta per la nostra campagna acquisti – risponde il presidente Bussolotti -, la vicepresidente Sara Slemer ha fatto un ottimo lavoro. La squadra è completa e allo stesso tempo, sulla carta, competitiva. In questa nuova stagione la qualità dei risultati dipenderà molto da come si comporterà il gruppo squadra, che la dirigenza ha tutta l’intenzione di sostenere anche quando ci saranno i momenti difficili». Le novità in entrata, per quanto concerne i bianconeri casteldariesi, riguardano Menegollo, Segala, Giavara, Marostica, Vergnani, Sergi, Cerini, Frigo e Marinica, che si affiancano ai confermati Benazzi, Aschieri, Bernardelli, Bordonaro, Lodi, Stocchini, Caffini, Righetti, Freddi, Ciuca, Dosso, Gazzoni, Romano, Mirandola, Patuzzi, Visentini e Vincenzi.