Calcio Eccellenza – La Castellana sfida il Casazza nell’anticipo al “Don Aldo”

Castel Goffredo La Castellana c’è ed è viva. Lo ha dimostrato la gara contro l’Atletico Cortefranca, nella quale i biancazzurri hanno messo a segno una bella rimonta dopo essere andati sotto alla mezz’ora di gioco. La Caste è uscita dalla zona play out e ora deve dare continuità ai risultati. La sfida odierna col Casazza, anticipo della 23esima giornata (attenzione, si gioca al Don Aldo, ore 14.30), è dunque una prova del nove. «Mi aspetto una gara difficile, come tutte le altre – avverte mister Giovanni Arioli -. Ogni squadra ha i suoi obiettivi, per questo dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione, senza abbassare la guardia. Voglio una squadra che venda cara la pelle, dato che la strada è ancora lunga». «Domenica scorsa a Cortefranca – prosegue il tecnico – abbiamo fatto un’ottima gara. Siamo stati consistenti soprattutto dopo il loro gol. Faccio un plauso ai ragazzi, che hanno messo in campo una bella prova, ma adesso dobbiamo assolutamente ripeterci nelle prossime gare. In questo momento ci serve continuità e l’unico nostro obiettivo deve essere la salvezza. Il ritorno sappiamo che è equilibrato e competitivo, forse il triplo rispetto all’andata, per questo concentrazione e attenzione devono essere sempre alte».

«La classifica non la guardiamo – dice ancora Arioli -. Ogni partita scendiamo in campo per vincere, se non dovessimo riuscirci, vorrà dire che l’avversario è stato più bravo di noi. La nostra idea è quella che il tempo si accorcia, così come le gare e i punti a disposizione. Sono convinto che ci faremo trovare pronti. A livello di formazione, dovrò valutare bene le condizioni di Tognazzi, Bignotti e Ruffini. Assenti sicuri, invece, Azzini e Parisio». «Alla squadra non posso dire nulla – conclude l’allenatore – è vero che abbiamo alti e bassi e siamo dei novellini nella Categoria, ma abbiamo comunque dimostrato di avere buone qualità. Dobbiamo migliorarci e continuare a crescere, portando avanti la nostra idea di gioco».