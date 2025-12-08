Calcio Eccellenza – La Poggese sbanca Cologno: per Salmi è buona la prima

Cologno (Bg) Non poteva partire meglio la seconda avventura di mister Salmi sulla panchina della Poggese. Delle tre squadre mantovane di Eccellenza impegnate in questo turno in trasferta nel Bergamasco, Luppi e compagni sono gli unici a portare a casa i tre punti, grazie al successo convincente contro la Colognese. I biancazzurri tornano così alla vittoria e si rialzano in campionato.

Veniamo al match. La Poggese approccia bene la gara. Al 6’ Cannoni prova la conclusione dalla trequarti e la palla esce di poco sopra la traversa. La difesa dei mantovani controlla con attenzione le sortite offensive dei padroni di casa, con Diazzi bravo al quarto d’ora a fermare un contropiede pericoloso. Sternieri veste i panni dell’assistman al 18’, regalando un cross al bacio a Rifoldi che dal limite dell’area piccola colpisce debolmente di testa: Cortinovis para senza difficoltà. Stessa sorte per Malavasi, ben servito da Cenzato dopo un’azione caparbia di Diazzi, ma stavolta è la difesa a smorzare il tiro per la presa facile del portiere di casa. Luppi al 35’ viene anticipato d’un soffio da un difensore prima di involarsi verso la porta. I bergamaschi ci provano da calcio piazzato. Al 38’ Longo si fa trovare pronto su punizione ma di testa grazia Mora. Quattro minuti dopo il portiere si iscrive a referto respingendo a lato con qualche affanno la punizione ostica di Bertola. Sul tramonto della prima frazione, tocca invece a Cortinovis negare il gol della domenica – o forse del campionato – a Ridolfi, che si esibisce in una rovesciata spettacolare in piena area. Il portiere smanaccia e con l’aiuto del palo si salva. Si va al riposo sullo 0-0 al termine di una frazione molto divertente. La Poggese rientra in campo ancora più agguerrita e trova subito la rete del vantaggio. Cannoni calcia una punizione dalla trequarti, Sternieri fa il ponte di testa per Luppi che in area piccola ma in posizione defilata infila il portiere locale: 1-0. Qualche minuto dopo la squadra di Salmi potrebbe raddoppiare ma Rifoldi crossa debolmente, favorendo la difesa. I padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del pareggio. Confalonieri calcia dalla distanza da azione di rimessa non centrando lo specchio della porta. Il subentrato Vetere si rende subito pericoloso al 67’ con un tiro a giro fuori di poco e al 76’ con una conclusione troppo debole per impensierire Cortinovis. Il portiere si supera un minuto dopo sul tiro a botta sicura di Malavasi da dentro l’area. I padroni di casa non riescono ad organizzarsi per ribattere così la Poggese capisce che è il momento di chiudere la gara. Akibinu fa le prove all’87’ su cambio campo millimetrico di Cannoni, ma non punisce Cortinovis. È solo questione di minuti. In pieno recupero Diazzi serve Cenzato sulla fascia sinistra. Palla imbucata per Akinibinu che stavolta non sbaglia e trafigge il portiere locale per il 2-0 biancazzurro. Triplice fischio: prima gioia per mister Salmi.