Basket Serie B – L’Amica Chips batte la Gardonese alla Tea Arena (85-65)

Curtatone Torna a correre l’Amica Chips: supera la Pallacanestro Gardonese 85-65 alla Tea Arena e ritrova immediatamente il successo dopo la battaglia di Ozzano. Una vittoria importante, convincente, che conferma la solidità del gruppo biancorosso e la forza del fortino di Curtatone: cinque vittorie consecutive in casa, un segnale chiarissimo per tutto il campionato.

Gli Stings partono fortissimo: 28-12 nel primo quarto, energia altissima e difesa subito protagonista. Ritmo e lucidità anche nel secondo periodo (47-28 all’intervallo), con i locali che mostrano una capacità di risposta mentale da grande squadra, dopo lo stop della scorsa settimana.

Nel terzo quarto la Gardonese prova a rientrare, ma i biancorossi rispondono colpo su colpo, guidati da un Boudet ancora una volta trascinatore (20 punti), dai 14 di Barbieri e dalle ottime prove di Aguirrezabala (11), Peralta (8) e Bortolotto (8). Da segnalare anche una prova solida di Verri e il ritorno con più minuti di Lorenzo Ziviani, atteso da tutto il pubblico dopo il lungo infortunio.

A rendere speciale la serata ci pensa il giovanissimo Gianluca Fabi, che segna la tripla decisiva sulla sirena, accolta da una standing ovation e dal sorriso di tutto lo staff tecnico.

Un momento simbolo del progetto Stings: crescita dei giovani, entusiasmo e identità. Ad arricchire lo show alla Tea Arena anche l’esordio ufficiale della nuova mascotte biancorossa: l’Ape Stings, che ha coinvolto il pubblico con energia e simpatia, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più speciale. Un elemento in più che rafforza il legame tra squadra e tifosi. Soddisfatto coach Pablo Romero nel post partita: «La Tea Arena è il nostro fortino, come ha sempre sottolineato capitan Boudet, ed è importante che questa sensazione diventi sempre più realtà. Vincere in casa è fondamentale e noi lo stiamo facendo bene. Contro la Gardonese non era scontato: sono fisici, hanno giocatori interessanti e avevano bisogno di punti. I ragazzi hanno risposto con determinazione, soprattutto dopo la sconfitta di Ozzano che, pur amara, mi aveva lasciato sensazioni positive. Tornare subito alla vittoria è un grande segnale mentale. Sono contento anche per Fabi e Ziviani: meritano serate così e un ruolo sempre maggiore nel nostro gioco». Gli Amica Chips mantengono la loro posizione nel gruppo di testa, confermando continuità, carattere e una identità sempre più chiara: difesa, ritmo e profondità del roster. Domenica prossima la trafeta in casa del Basket Carrè