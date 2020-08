Calcio Eccellenza – L’ambizioso Castiglione accende i motori

CASTIGLIONE E’ il giorno del Castiglione. La squadra aloisiana, rinnovata e ambiziosa, torna in campo oggi al “Lusetti” (ore 18) per iniziare la preparazione alla nuova stagione nel campionato di Eccellenza. A condurre la truppa c’è Gianluca Manini, nella doppia veste di allenatore e direttore sportivo: l’ha squadra, di fatto, l’ha pensata e costruita in prima persona e quindi nessuno meglio di lui può valutarne qualità e prospettive. «Partiamo con qualche certezza in più rispetto all’anno scorso – spiega il “manager” rossoblù – allora la squadra era tutta nuova, stavolta abbiamo una stagione in più di rodaggio. Abbiamo preso giocatori funzionali al progetto e giovani promettenti, perchè questa è anche la filosofia della società. Il risultato, mi auguro, è un bel mix che credo possa darci belle soddisfazioni. Puntiamo a fare un bel campionato, questo lo posso dire senza esitazioni, possiamo e dobbiamo fare bene».

Il Castiglione si allenerà oggi e domani, ma la verà preparazione inizierà lunedì 17 con allenamenti tutte le sere. «I ragazzi vengono da una lunga inattività – osserva Manini – non era mai capitata prima una cosa del genere. Sfrutteremo questi primi due giorni per valutarne la condizione generale, da lunedì si inizia a fare sul serio. Abbiamo tutto il tempo per portare la squadra al top per l’inizio delle gare ufficiali». Dopo una stagione dietro la scrivania, Manini torna quindi a indossare tuta e fischietto, con un bagaglio d’esperienza in più. «Vedere le cose da un’altra prospettiva – racconta – mi ha fatto bene, si capiscono tante cose. Il doppio ruolo è molto impegnativo, ma ho la fortuna di avere in Marco Avogadro un grandissimo aiuto e il costante supporto della società nelle persone di Laudini e Perani. Siamo pronti a partire. Obiettivi? Come ho già detto, vogliamo essere protagonisti. Lumezzane, Valcalepio e Offanenghese sulla carta sono le squadre da battere, poi ci siamo noi».

Tutti al “Lusetti”, allora, per il primo saluto al nuovo Castiglione. Mancheranno Mangili, Salomoni, e Lalay che si aggregheranno al gruppo dopo Ferragosto. Le amichevoli previste: il 26 agosto col Marmirolo, il 29 da definire, il 2 settembre col Villafranca, il 5 con la Castellana e il 6 contro il Casalromano.

LA ROSA

Portieri

Rudy Cavicchioli 2003

Alessandro Cherubini 2005

Francesco Piccinardi 1997

Difensori

Marco Bellesi 2001

Davide Bignotti 1998

Lorenzo Canziani 2001

Michele Cigala 2002

Davide Daeder 1998

Simone Fantoni 1992

Simone Ferronato 2001

Andrea Guagnetti 1992

Filippo Mambrin 1993

Centrocampisti

Andrea Bettari 2000

Glauco Cavicchioli 1999

Enrico Chiarini 1990

Federico Cocozza 2001

Klaudio Lalay 2001

Enrico Mangili 1993

Christian Narcelli 2002

Elia Perani 2000

Martin Russo 2000

Stefano Salomoni 1990

Attaccanti

Aladdine Boufarouj 2000

Francesco Conigliaro 2000

Andrea Ghirardi 1996

Al Amin Hassan 2002

Luca Maccabiti 1991