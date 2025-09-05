Calcio Eccellenza – Lauricella spinge il Castiglione: “Ci divertiremo e… vi stupiremo”

CASTIGLIONE Il successo travolgente per 4-0 con il Castrezzato è stato il punto esclamativo sulla pre-season del Castiglione di mister Sergio Volpi. Nell’ultima amichevole di questo avvio di stagione, i mastini hanno confermato quanto di buono si era già visto nei test vittoriosi con Montirone, Sirmione e Vobarno, dando seguito al percorso di crescita sia della condizione fisica che sul piano del gioco. Dopo un’annata certamente deludente, gli alosiani sono ripartiti da alcuni punti fermi, tra i quali spicca Nicolò Lauricella. Il fantasista rossoblù fa il punto a due giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia: «Rispetto agli anni passati, c’è stata una rivoluzione nell’organico della rosa. Sono partiti tanti giocatori e la società ha affiancato a noi della vecchia guarda rimasti alcuni prospetti di livello e tanti giovani interessanti. È servito un po’ di tempo per conoscersi, capire le nostre caratteristiche e trovare l’amalgama giusta. Per questo fare tante amichevoli è stato utile. Nel complesso direi che sono stati dei buoni test, in cui abbiamo mostrato l’atteggiamento giusto volendo sempre imporre il nostro gioco».

Il Castiglione, come sottolinea Nicolò, ha cambiato pelle durante questa sessione di mercato: «La novità principale è che a livello di rosa ora abbiamo molte più alternative. Fino all’anno scorso potevamo contare su 11 titolari, e chi subentrava dalla panchina era spesso non pronto o inadatto alla categoria. In questa stagione il mister potrà far ruotare i vari giocatori, dato che abbiamo validi rimpiazzi in ogni zona del campo. Così non saremo costretti ad arrivare in fondo ad ogni partita col collo tirato o con l’idea di tirare i remi in barca. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, il livello della rosa si è alzato notevolmente».

Domenica alle 16 i mastini scenderanno in campo a Padenghe contro il BSV Garda in cui milita il fratello Filippo. Il centrocampista mette in guardia i suoi: «Sarà una partita difficile. Conosco bene il loro mister Zanoli, anche grazie a mio fratello che me ne parla. È molto preparato e si vede la sua mano nell’ottima squadra che affronteremo. Sarà quindi tosta, ma noi siamo carichi e vogliamo dire la nostra». Tra una decina di giorni comincia anche il campionato. Gli aloisiani riceveranno la new entry Pianico davanti al pubblico di casa: «Mi aspetto un campionato equilibrato, manca una squadra che possa ammazzare la classifica. Pare che formazioni come Carpenedolo e Ciliverghe partano come favorite, ma non c’è nulla di scritto. Anzi, penso che ci saranno delle sorprese – nota Nicolò -. Io dovrò saltare le prime due per squalifica, ma mi farò trovare pronto per la terza. Personalmente mi auguro di segnare qualche gol in più, ma dopo gli anni passati voglio solo fare bene e divertirmi, aiutando la squadra a fare un bel campionato». Il Castiglione ha dunque chiuso una brillante pre-season con entusiasmo e nuove certezze. Lauricella suona la carica in vista della Coppa e del campionato: più alternative, qualità in crescita e voglia di riscatto dopo le delusioni. I mastini ora puntano a tornare protagonisti.