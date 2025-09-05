Calcio Prima Categoria – Suzzara, Filippini verso il derby con la Dinamo: “Siamo carichi”

SUZZARA Il cammino del Suzzara nel girone 24 di Coppa Lombardia di Prima categoria inizia domenica da Gonzaga. I bianconeri di Agide Artoni affrontano il derby con la Dinamo, neopromossa in questa categoria. Mercoledì seconda gara e debutto casalingo. Al Suzzara toccherà un’altra neopromossa: La Piccola Atene. Domenica 14 sarà tempo di campionato: il Suzzara sarà impegnato sul terreno della Leoncelli Vescovato.

Ne parliamo con il ds Fausto Filippini: «Tre partite in una settimana – dice – sono tante. Ma la squadra ha voglia di far bene, sia nelle due sfide di Coppa che in quella di campionato. È risaputo che tutte le neopromosse cercano di far leva sull’entusiasmo. Ciò varrà anche per la Dinamo, che oltretutto dispone di un buon organico. Sarà un buon banco di prova. Il lavoro impostato dall’allenatore procede per il verso giusto. La squadra segue le sue direttive, i nuovi si sono inseriti al meglio. C’è voglia di far bene, in campionato partiamo dalla base dell’ottimo girone di ritorno della scorsa stagione. Insomma, direi che l’entusiasmo non manca. Siamo pronti per la Dinamo: vogliamo inaugurare al meglio la stagione».