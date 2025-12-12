Calcio Eccellenza – Mangili: “Castiglione in ripresa. Però si può fare di più”

CASTIGLIONE Ad Albino il Casti ha centrato il quarto risultato utile consecutivo, anche se i rimpianti non mancano, limitatamente al match con gli orobici: la stagione dei mastini continua ad essere un percorso ad ostacoli. Il centrocampista rossoblù Enrico Mangili, uno dei veterani, ritorna così sul match: «Abbiamo fatto un quarto d’ora iniziale molto energico. Loro si sono resi pericolosi con conclusioni da lontano. Lo sapevamo e abbiamo lasciato loro solo tiri da lunga distanza. Nella ripresa abbiamo sbloccato la gara ma stiamo stati ingenui». I mastini sembrano aver trovato una quadra, come lui stesso spiega: «Ci aiuta aver adottato un modulo più difensivo, un 4-3-3 che all’occorrenza diventa un 4-5-1, rendendoci più compatti e solidi in campo ». La classifica del Casti desta però ancora qualche preoccupazione: «Come in ogni stagione, a volte gira bene e a volte male. È vero che abbiamo avuto alti e bassi, ma a parte con Juvenes e Castelleone penso che tanto sia dipeso dagli episodi. Rispetto agli anni scorsi, abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutte, anche se Pavonese e BSV mi hanno impressionato. Serve che manteniamo l’atteggiamento aggressivo dei primi 15 minuti in tutti e 90». La debacle col Castelleone è, in realtà, servita molto: «Se giochiamo a viso aperto fatichiamo. Al contrario, se stiamo bassi e ripartiamo con i nostri uomini d’attacco facciamo molto meglio, come si è visto nelle ultime sfide». A livello personale, il centrocampista è soddisfatto a metà: «A 32 anni e dopo un infortunio grave posso dire di stare fisicamente bene. Sono meno contento delle mie prestazioni: mi esalto in un contesto di squadra e se la squadra tentenna anche io ne risento». Per Enrico sarà fondamentale non sbagliare le ultime due partite prima della sosta: «Sarebbe ideale fare 4 punti. Non perdere con l’Orceana conta soprattutto a livello mentale, per allungare la striscia positiva e non perdere terreno. Sarà un’altra partita decisiva per risalire la china: ora non possiamo sbagliare».