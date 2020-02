Calcio Eccellenza – Manini: “Castiglione, serve un atteggiamento diverso”

CASTIGLIONE Due sconfitte consecutive, un punto in tre gare: la rincorsa del Castiglione verso le posizioni nobili della graduatoria si è improvisamente arrestata. Ma se contro il Telgate un ko poteva anche essere messo in conto, la sconfitta casalinga con l’Offanenghese ha fatto scattare qualche campanello d’allarme.

«I momenti di appannamento ci stanno – spiega il direttore sportivo Gianluca Manini -. Tuttavia non mi è piaciuto l’atteggiamento mentale della squadra, che non rispecchia la caratura del nostro organico. In settimana parleremo con i ragazzi, richiamando tutti sull’attenti, perchè la società non è contenta di come sono state interpretate le ultime due partite. Servono impegno, dedizione e attaccamento alla maglia, contro l’Offanenghese abbiamo compiuto degli errori che non sono da noi». «C’è tantissimo da crescere sul piano del temperamento – prosegue il ds -, ci manca a volte la personalità per cambiare il corso delle partite. Tecnicamente la squadra non si discute, ma collettivamente c’è da fare un salto di qualità per tornare ad ottenere quei risultati che ci hanno portato in zona play off». Domenica si fa visita alla pericolante Cazzagobornato: «Gara piena di rischi, ormai partite accessibili non ce ne sono, tantomeno col Cazzago che deve salvarsi e nell’ultimo weekend è andato addirittura a pareggiare sul campo del Lumezzane. Dimostriamo di poter fare quel salto in avanti che ci consentirà di lottare sino in fondo per i primi cinque posti». (lg)