Calcio Promozione – Lo Sporting dilaga nel derby: 4-0 alla Governolese

GOITO Lo Sporting dilaga nel derby con la Governolese e acuisce la crisi dei Pirati, con un 4-0 che non lascia spazio ad interpretazioni. I goitesi indirizzano il match nella ripresa, grazie a un Leorati incontenibile. Gli ospiti reggono un tempo, poi crollano sotto i colpi dei padroni di casa.

Al 23’ lo Sporting sblocca il match: angolo da sinistra battuto in mezzo, Dalla Pellegrina salta più in alto di tutti e conclude di testa, Piccinardi si supera e para, ma sulla respinta il difensore locale è ancora il più rapido e, di destro, porta in vantaggio i compagni. Al 28’ Cabroni prova un grandissimo tiro al volo dal limite dell’area sulla respinta di un cross avversario, ma la conclusione termina alta di pochissimo. Superata la mezz’ora, i Pirati riescono a gestire maggiormente il possesso palla, mentre i padroni di casa tentano di far male in ripartenza. Al 38’ occasione per la Governolese: corner da sinistra battuto in mezzo senza trovare compagni, la palla arriva a Morselli al limite, che controlla e calcia debolmente verso la porta. Al 43’ Ferrarese indirizza il pallone al centro dell’area direttamente da una rimessa laterale, Rasini controlla, prende posizione sul difensore e calcia, ma trova Bignardi attento nella respinta. Nella ripresa partono bene gli ospiti, che vanno subito alla conclusione con Fuscaldo dalla distanza. Il possesso rimane quasi sempre dei Pirati, che provano a trovare spazi in zona offensiva. Al 54’ però i ragazzi di mister Bellini raddoppiano: Leorati parte in contropiede da destra, punta il difensore, lo supera con caparbietà, arriva al limite e calcia a incrociare; la palla colpisce il palo e poi entra. La Governolese accusa il colpo e due minuti dopo subisce il terzo gol: ancora uno splendido Leorati, dalla destra dell’area, finta il tiro e manda fuori tempo la difesa, servendo al centro Bravo, che segna di sinistro. I goitesi, messo al sicuro il risultato, sfiorano la goleada ancora con Leorati, che tenta di sfruttare l’errato rinvio del portiere con un pallonetto che si stampa sulla traversa. Gli ospiti provano a reagire nei minuti successivi, ma concedono molti spazi. Nel finale Cabroni concretizza un assist perfetto di Spitti e sigla il definitivo 4-0. Festa in casa Sporting, umor nero in casa Pirati: tutta la squadra a rapporto del Consiglio. Una sterzata è d’obbligo e tutti sembrano in discussione.