Calcio femminile – Le baby della Virgiliana Mantova in grande spolvero a Sant’Eufemia

MANTOVA Splendido risultato per la Virgiliana Mantova Femminile al torneo di Sant’Eufemia, disputato lo scorso weekend. La compagine mantovana ha rimediato due brillantissimi secondi posti, tra le U12 e le U15. «Piazzamenti più che onorevoli – osserva il responsabile del vivaio Marzio Miglioli – , se consideriamo che le rivali erano squadre molto più esperte delle nostre come la Voluntas Montichiari, il Real Brescia, l’Esperia Cremona… Le ragazze si sono comportate molto bene, giocando con personalità». Le due compagini mantovane erano inserite entrambe in gironi da 8 squadre. L’U12 ha perso in finale contro Montichiari, mentre l’U15 si è arresa soltanto ai rigori contro l’Esperia.

«Siamo davvero soddisfatti – conclude Miglioli – . Al di là del risultato in sè, le ragazze stanno maturando esperienza e ciò significa che siamo sulla strada giusta. Ci stiamo organizzando per partecipare ad altri tornei, così da proseguire la nostra crescita».