Bando Sagre e Fiere 2026. Cappellari (Lega): “Da Regione Lombardia un importante sostegno di circa 200mila euro per 37 manifestazioni tradizionali.”

“È stato pubblicato l’esito della prima edizione del Bando regionale dedicato alle Fiere e Sagre Tradizionali, nato da una felice intuizione della Lega e confermato dalla Giunta Fontana a sostegno delle nostre piccole e grandi comunità locali. Ritengo che sia un bando da pubblicizzare molto sui territori perché possa valorizzare tanti momenti di aggregazione e di valorizzazione della nostra storia, oltre a rappresentare uno strumento importante di promozione delle eccellenze locali” dichiara Alessandra Cappellari (Lega), Consigliere Segretario del Consiglio Regionale.

“Sono stati erogati circa 200mila euro, suddivisi fra le 37 domande giudicate ammissibili e tutte sovvenzionate: un contributo fattivo e concreto ad eventi di grande partecipazione popolare che costituiscono una vetrina d’eccezione per la nostra storia, i prodotti tipici, i volontari e le associazioni che mantengono viva la nostra identità. Nel Mantovano è risultata ammessa la domanda dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO LA FONTE di Canneto sull’Oglio per VINI & VIVAI 2026 che si terrà il prossimo 10 e 11 ottobre, riceve un contributo di 5mila euro e a cui vanno i miei complimenti” aggiunge Cappellari.

“Dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di cui faccio parte sono state garantite ulteriori risorse per confermare anche l’edizione del prossimo anno di questo importante bando, che indubbiamente potrà creare ricadute positive per i territori, comprese le aree interne ed i piccoli Comuni” conclude Cappellari.