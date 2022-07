Calcio femminile – Successo per il camp del Mantova. E per il futuro nuovi progetti in cantiere

MANTOVA Si è chiuso con successo il camp del Femminile Mantova Calcio, tenutosi sui campi di Levata. «È stata una bella esperienza – spiega il dirigente Marzio Miglioli – . Due mesi di attività intensa e partecipata, suggellati da una bella partitella in famiglia. Hanno partecipato una cinquantina di ragazze: sono numeri che ci confortano e ci spingono a pianificare il futuro con sempre maggior entusiasmo. Abbiamo ottenuto riscontri importanti in particolare dalle annate 2012-2015. Anche i genitori delle ragazze, che ringrazio per la partecipazione, si sono mostrati soddisfatti per l’accoglienza delle loro figlie e l’integrazione con le ragazze più grandi».

Miglioli conferma per la prossima stagione l’iscrizione di una squadra U15 e una U12 al campionato del Settore Giovanile Scolastico. «Non solo – aggiunge – . In cantiere c’è un progetto molto interessante rivolto alle scuole e alle società limitrofe per promuovere il calcio femminile. Organizzeremo cinque open day sul territorio mantovano. Intanto stiamo preparando il primo raduno delle nostre tesserate con i genitori, che si svolgerà il 27 agosto. E un camp estivo a Cesenatico, dal 4 al 10 settembre, rivolto alle annate dal 2006 al 2016 (iscrizioni fino al 30 luglio al n. 371 3956868)». Si parla infine dell’imminente ingresso di un nuovo elemento di caratura ed esperienza nello staff biancorosso. Chi sarà?