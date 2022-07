Mantua Surgelati, a un passo dalla vendita. Due i contendenti

Mantova Sta per iniziare una settimana potenzialmente decisiva per le sorti di Mantua Surgelati. Dopo la lettera di appello predisposta dalla confederazioni sindacale lombarda e mantovana della Cgil indirizzata all’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, appare sempre più evidente la necessità per l’azienda di Castelbelforte di trovare una rapida soluzione alla situazione di stallo originata dalla contrapposizione dei due rami della famiglia Freddi (Federica e Francesca, figlia e nipote del fondatore Romano Freddi).

Una soluzione allo stallo potrebbe arrivare con la vendita di Mantua Surgelati a uno dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse: Spezzapria (già proprietario della veronese Melegatti) e Roncadin. In particolare, Roncadin, azienda friulana leader nella produzione di pizza surgelata, dopo una positiva visita agli impianti di Castelbelforte avvenuta in settimana, avrebbe confermato il proprio serio interesse all’acquisto di Mantua Surgelati. L’opzione Roncadin si prospetta come la migliore: dall’aggregazione delle due aziende potrebbe nascere un leader indiscusso nel settore della pizza surgelata da quasi 250 milioni di euro di fatturato capace di competere a livello internazionale e di generare positive ripercussioni su tutto il territorio mantovano.

Non si esclude che possano essere sottoscritti in tempi rapidi accordi per dare avvio a un celere processo di due diligence e vendita.

Parrebbe inoltre confermata la notizia della definitiva uscita di scena della modenese Italpizza. Dopo le trattative fallite la scorsa estate, la recente ipotesi di una cessione a Italpizza aveva incontrato il favore di uno dei due rami della famiglia Freddi, soci al 50%; ma le condizioni poste da Italpizza per proseguire nella trattativa sarebbero state la causa del naufragio definitivo dell’ipotesi di una cessione all’azienda modenese. E d’altronde proprio Italpizza aveva alzato i toni dello scontro dando avvio, nel mese di dicembre, a un giudizio attualmente pendente davanti al Tribunale di Milano che la vede contrapposta anche a Mantua Surgelati.

Uscita di scena Italpizza l’obiettivo dichiarato e condiviso da tutte le parti, socie, sindacati e istituzioni, è chiaro: mettere al sicuro le imprese della galassia Freddi e i quasi 600 lavoratori in essa occupati. L’auspicio è che il dialogo tra i due rami della famiglia Freddi possa, in tempi rapidi, portare alla scelta del migliore interlocutore tra coloro che nei giorni scorsi hanno manifestato ufficialmente il proprio interesse: Roncadin e Spezzapria.

Il tempo stringe, ma rassicura le parti sociali e i lavoratori apprendere che sono al vaglio delle socie proposte concrete che provengono da interlocutori affidabili. La messa in sicurezza di Mantua Surgelati e dei suoi lavoratori potrebbe essere ormai ad un passo. L’eventuale amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Brescia potrebbe contribuire alla scelta tra uno degli acquirenti che hanno recentemente manifestato il loro interesse: Spezzapria e Roncadin, appunto.