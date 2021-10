Calcio giovani – Cinque ragazzi del Mantova convocati nella Rappresentativa Lega Pro

MANTOVA Torna in campo la Rappresentativa di Lega Po. Il ct Daniele Arrigoni ha convocato i ragazzi delle squadre Under 17, 16 e 15 per il primo stage, che si terrà da martedì a giovedì prossimo allo stadio Calbi di Cattolica (Rimini). Nell’elenco figurano cinque giocatori del Mantova: nell’U17 il portiere Federico Lorenzini e il centrocampista Samuele Fuscaldo; nell’U16 il difensore Samuele Occhiali e il centrocampista Alessandro Zago; nell’U15 il difensore Cristiano Zorzella. Martedì è in programma un test amichevole per i più grandi, mercoledì toccherà agli U16, giovedì agli U15. Inizio delle partite alle ore 15.