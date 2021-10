Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura si arrende alle Acciaierie Bolzano (60-55)

BOLZANO Il MantovAgricoltura ci prova come sempre fino alla fine, ma non riesce a espugnare il parquet delle Acciaierie Valbruna e cede 60-55. Dopo la vittoria al debutto con Vicenza, arriva la prima sconfitta per le ragazze di Purrone.

Nei primi due quarti la battaglia è senza esclusione di colpi. In quello iniziale è il MantovAgricoltura ad avere il sopravvento. Si parte punto a punto, fino al break del San Giorgio per il 5-12 con due triple a firma Togliani e Monica. Bolzano c’è, ma la play Togliani allunga per il 7-16. Kuijt accorcia con una bomba sul finire del parziale 10-16. Nel secondo le locali prendono bene le misure e con Botteghi da tre e Fumagalli vanno a -2, più il pari di Pellegrini a 18. Con i due liberi, Pellegrini firma il sorpasso 20-18 e di nuovo si scatena (23-19) con una bomba. Ruffo e Llorente si rifanno sotto, ma ancora Pellegrini da tre (10 punti e 2/3 da tre) allunga 26-22. Botteghi, Santarelli e Kuijt chiudono il primo tempo avanti 31-28.

Al rientro sono ancora le bolzanine a dettare i tempi, con San Giorgio a inseguire. Con Fumagalli siamo 39-33, ma Togliani da tre e Monica tengono San Giorgio vicino. E la super tripla di Bottazzi fa pari a 39, ma è Bolzano a chiudere avanti 44-42. Nell’ultimo quarto due triple di Bolzano scavano un solco importante. Con quattro punti di Llorente le ospiti vanno a -1 a 3’ dalla fine, ma Miccio risponde con altri 4 punti, poi allunga nel finale Kuijt per il definitivo 60-55.