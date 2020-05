SERMIDE E FELONICA Tragedia della strada oggi, domenica 31 maggio, poco dopo le 17.15 lungo la strada Provinciale Ferrarese in località Porcara, nel territorio comunale di Sermide e Felonica. Un’auto è uscita di strada finendo in un canale dopo avere sfondato il muretto di protezione. Niente da fare per il conducente, un umo del quale non sono state ancora rese note le generalità; è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri.