Calcio giovani – Il Castiglione trionfa al Torneo delle Terre Toscane

MONTEPULCIANO (Si) I 2009 del Castiglione hanno vinto il torneo pasquale delle Terre Toscane. Prima partita del girone contro la Bassanese, squadra del Vicentino, superata senza difficoltà con un largo 9-0: si è distinto Marco Scarpati con quattro gol. La seconda partita del girone contro il Castiglione del Lago è stata superata altrettanto di slancio per 6-0. La terza partita, forse la più impegnativa contro la squadra romana della Dreaming, squadra molto fisica e molto aggressiva, si è chiusa 1-1. Il punto basta al Castiglione per passare il turno come prima del girone, assicurandosi la finale di Acquaviva contro il Real Fusignano: bellissimo tifo delle altre squadre giovanili venute ad assistere all’incontro. A sbloccare il risultato a favore del Castiglione è Piscopo con un bellissimo goal in semirovesciata. Da lì Castiglione ha dilaga, chiudendo con il risultato di 4-0 grazie alle reti di Petrella, Gnani, Scarpati. Inoltre i mastini si portano a casa anche gli allori individuali di miglior portiere con Elia Boni e miglior giocatore del torneo con Marco Scarpati. Davvero una bellissima esperienza di quattro giorni, utile per confrontarsii con diverse realtà di tutta Italia. La forza di questa squadra è il gruppo: 20 ragazzi uniti, sempre pronti a sostenersi, il clima in squadra è davvero unico. Questo si unisce alla grande qualità dei ragazzi: da sottolineare le buone prestazioni di Gabriel Cosma in tutte le partite del torneo.