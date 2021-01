Paese più competitivo: partiti a Dosolo i lavori per la fibra ottica

DOSOLO – Connessione più veloce a Dosolo dove è in arrivo la fibra ottica grazie agli interventi in corso da parte di Mynet. . Partiti in questi giorni i lavori di scavo e posa della nuova infrastruttura in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home), fibra ottica fin dentro casa che raggiungerà una velocità fino a 300 Mbit/s in download e 100 Mbit/s in upload.

Il cantiere, che richiederà circa un mese, è ora partito dalla frazione di Correggioverde per poi continuare nelle prossime settimane verso il centro urbano di Dosolo, parallelamente alla strada provinciale, per raggiungere, infine, la frazione di Villastrada. I primi collegamenti riguarderanno gli edifici di interesse pubblico, tra cui l’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana, la scuola elementare e quella dell’infanzia, le sedi municipali ed il cinema teatro comunale. Successivamente verranno quindi allacciate le aziende e l’utenza privata.

«Dai giorni successivi all’insediamento della nuova amministrazione abbiamo creato un tavolo di confronto con Mynet che porta in questi giorni all’avvio della realizzazione di un’opera indispensabile per la nostra comunità – spiega il sindaco Pietro Bortolotti -. La chiedono i cittadini e le ì imprese. In una fase storica nella quale ci vengono imposti didattica a distanza e smart working occorre ridurre il divario digitale. La realizzazione della banda ultralarga sul nostro territorio ci permetterà di contrastare i fenomeni della marginalità rimanendo attrattivi per le aziende e aumentando la competitività di quelle presenti, oltre a far fronte alla necessità di tanti giovani e famiglie che hanno necessità di connessioni stabili per lo studio e per il lavoro». Un esigenza che troverà ulteriore sviluppo nei futuri punti wifi che saranno collocati nelle frazioni a disposizione della cittadinanza, «opere che saranno realizzate con il contributo della Comunità Europea a seguito della vittoria del bando Wifi4EU», prosegue Bortolotti.

Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet e conoscere l’offerta esclusiva riservata ai residenti è possibile contattare il numero diretto 0376 22 22 00 oppure inviare una mail all’indirizzo home@mynet.it