Ciclismo – Giro d’Italia, al Teatro Sociale di Castiglione il vernissage della crono rosa

Castiglione d/S Sabato 18 maggio si avvicina e fervono i preparativi per la tappa mantovana del Giro d’Italia. Dopo Desenzano del Garda che, qualche mese fa al Teatro Alberti, ha svelato il tracciato che la vedrà protagonista con la cronometro individuale, gran soirée al Teatro Sociale di Castiglione per la presentazione ufficiale della frazione, la cui partenza sarà proprio da piazza San Luigi. Dalle 18.30 si alterneranno gli interventi degli ex campioni di ciclismo Francesco Moser e Mara Mosole. A fare gli onori di casa il sindaco Enrico Volpi e il presidente della Provincia Carlo Bottani, mentre la conduzione dell’evento è affidata ai giornalisti Monica Bottura e Ciro Corradini. Il Giro d’Italia, dopo ben 35 anni di attesa, partirà dal nostro territorio, attraversando in particolar modo quello delle Colline Moreniche: la cittadina aloisiana e poi Solferino, Cavriana, San Martino della Battaglia e appunto la capitale del Garda. Una crono di circa 31 km, con una visibilità mondiale senza pari. Questo il tracciato che interesserà le strade castiglionesi: via Battisti, via Sinigaglia, via Garibaldi, via Teatro, Via Gonzaga, via Napoleone III e via Astore. (amc)