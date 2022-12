Rally – La Solferino Pecso chiude la stagione a podio: Bondanza terzo di categoria a Sarno

SOLFERINO Ultime trasferte pre-natalizie per la compagine virgiliana del Solferino Rally, agli estremi opposti dello stivale per chiudere l’intensa stagione 2022. Partiamo dal Prealpi Master Show (Treviso), dove l’equipaggio l’equipaggio Zorzi-Franzoni è stato fermato sulla prima prova speciale dalla rottura delle colonnette ruota sulla loro Peugeot 208 R2B. A Sarno sul circuito di Napoli Alessandro Bondanza specialista delle gare in salita si è improvvisato per la prima volta “pistaiolo” a bordo della propria Osella PA21 CN2000 ottenendo un brillante terzo posto di categoria che fa ben sperare per il nuovo anno.